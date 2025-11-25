본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

영남

부산 기장군, 국민건강보험공단이 뽑은 ‘전국 우수 지자체’ 우뚝

영남취재본부 조충현기자

입력2025.11.25 16:36

시계아이콘00분 26초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

저소득층 대상 건강보험료 지원 정책 성과 인정… 복지 사각지대 해소 앞장

기장군(군수 정종복)은 최근 '국민건강보험료 지원 우수기관'으로 선정돼 국민건강보험공단으로부터 감사패를 받았다.

노영진 국민건강보험공단 기장지사장(좌측)이 정종복 기장군수에게 감사패를 전달하고 있다. 기장군 제공

노영진 국민건강보험공단 기장지사장(좌측)이 정종복 기장군수에게 감사패를 전달하고 있다. 기장군 제공

AD
원본보기 아이콘

이 수상은 기장군이 저소득층 건강보험료 지원사업을 적극 추진하며 지역 내 복지 사각지대 해소와 주민 건강권 보장에 기여한 노력을 인정받은 결과다.


기장군은 2007년 '기장군 저소득층 건강보험료 및 장기요양보험료 지원 조례'를 제정하고 경제적 어려움으로 건강보험료 납부가 어려운 주민들을 대상으로 지속적인 지원 정책을 펼쳐오고 있다.

올해 기준 노인, 장애인, 한부모 가정 등 약 3000세대에 총 2억 2000만원의 건강보험료를 지원하고 있으며, 최근 경기 침체와 물가 상승으로 생활 여건이 더욱 악화되는 상황에서 본 사업은 지역주민의 의료 접근성 확대와 삶의 질 향상에 큰 역할을 하고 있다는 평가를 받았다.


정종복 군수는 "이번 수상은 군민의 건강권 보장을 최우선으로 복지 정책을 추진해온 결과"라며 "촘촘한 복지 안전망을 확대해 사각지대 없는 따뜻한 기장군을 만들어가겠다"고 말했다.




영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"백신 맞았는데 독감이라뇨" 환자 14배 급증, 이유 있었다…'K 변이' 점유율 97% "백신 맞았는데 독감이라뇨" 환자 14배 급증, 이유... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"디올? 구찌? 다 있어"베트남 패키지 관광 필수코스엔…

스타벅스 한정판 또 터졌다… 미니 텀블러 키링 리셀가 '폭발'

'혈압·염증 뚝' 심장엔 파란불이지만…'혈당 경고등'도 함께 켠 음료

욕설·모욕 민원은 '무시가 답'…경찰, 하루 20건 즉시 종결

500만개 팔린 중국산 '메롱바'…해외는 "천식 유발" 경고, 국내는?

'꽃할배' 이순재가 남긴 한국형 아버지상권위보다 책임이 앞섰다

SK, 하이닉스 타고 '하이' 찍었다

새로운 이슈 보기