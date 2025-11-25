부산 기장군, 국민건강보험공단이 뽑은 ‘전국 우수 지자체’ 우뚝

저소득층 대상 건강보험료 지원 정책 성과 인정… 복지 사각지대 해소 앞장

기장군(군수 정종복)은 최근 '국민건강보험료 지원 우수기관'으로 선정돼 국민건강보험공단으로부터 감사패를 받았다.

노영진 국민건강보험공단 기장지사장(좌측)이 정종복 기장군수에게 감사패를 전달하고 있다. 기장군 제공

이 수상은 기장군이 저소득층 건강보험료 지원사업을 적극 추진하며 지역 내 복지 사각지대 해소와 주민 건강권 보장에 기여한 노력을 인정받은 결과다.

기장군은 2007년 '기장군 저소득층 건강보험료 및 장기요양보험료 지원 조례'를 제정하고 경제적 어려움으로 건강보험료 납부가 어려운 주민들을 대상으로 지속적인 지원 정책을 펼쳐오고 있다.

올해 기준 노인, 장애인, 한부모 가정 등 약 3000세대에 총 2억 2000만원의 건강보험료를 지원하고 있으며, 최근 경기 침체와 물가 상승으로 생활 여건이 더욱 악화되는 상황에서 본 사업은 지역주민의 의료 접근성 확대와 삶의 질 향상에 큰 역할을 하고 있다는 평가를 받았다.

정종복 군수는 "이번 수상은 군민의 건강권 보장을 최우선으로 복지 정책을 추진해온 결과"라며 "촘촘한 복지 안전망을 확대해 사각지대 없는 따뜻한 기장군을 만들어가겠다"고 말했다.





