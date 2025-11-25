산림복지진흥원, 올해 'BEST 사업' 국민 투표

한국산림복지진흥원은 내달 5일까지 '2025년 한국산림복지진흥원 BEST 사업 국민 투표'를 실시한다고 25일 밝혔다.

국민 투표는 국민이 체감·공감한 산림복지 우수 사업을 직접 선택해 산림복지 정책의 효과성과 현장성을 강화하고 국민 참여 기반의 성과평가 체계를 마련할 목적으로 추진된다.

올해 산림복지진흥원이 추진한 주요 사업 중 산림복지 서비스 제공 사업 분야 14건, 민간산림복지 활성화 지원 사업 분야 10건 등 전체 24건 사업이 국민 투표 명단에 포함된다.

명단에 포함된 사업은 국민이 이해하기 쉽게 카드뉴스 형태로 제작된다. 투표는 온라인 '국민생각함'에서 카드뉴스로 소개된 사업별 주요 내용 및 성과를 확인한 후에 할 수 있다.

투표자는 분야별로 1인당 우수사업 3개를 선택할 수 있다. 산림복지진흥원은 추첨을 통해 투표 참여자 100명을 선정해 모바일 커피 쿠폰(1만원 상당)을 증정할 예정이다.

최종 투표 결과는 내달 19일 산림복지진흥원 홈페이지를 통해 공개된다. 선정된 우수사례는 내년 산림복지 정책 및 서비스 품질 향상을 위한 핵심 방향으로 반영된다.

남태헌 산림복지진흥원 원장은 "국민 투표는 산림복지 정책의 주인이 바로 '국민'이라는 것을 재확인하는 과정"이라며 "산림복지진흥원은 국민이 선택한 우수 사업을 중심으로 앞으로도 국민이 체감할 수 있는 산림복지 서비스를 발굴·제공하도록 노력하겠다"고 말했다.





대전=정일웅 기자 jiw3061@asiae.co.kr



