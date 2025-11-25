경주 APEC CEO 서밋에 역대 최다 인원 참가…"전 세계에 각인"

대한상의 'APEC CEO 서밋' 성과 발표

역대 최다 인원·최다 세션·최장기간

부대행사에 약 2만5000여명 운집

APEC 계기 경주지역 방문객 22.8% 증가

대한상공회의소는 지난달 28~31일 경주에서 열린 '2025 아시아태평양경제협력체(APEC) 최고경영자(CEO) 서밋'에 역대 가장 많은 2224명이 참가했다고 25일 발표했다.

대한상의는 APEC CEO 서밋 폐막 한 달을 맞아 서밋의 성과와 의미를 되돌아보기 위해 만든 '통계로 본 APEC CEO 서밋 코리아 2025'를 내놓으면서 이와 같이 전했다. 대한상의는 APEC CEO 서밋을 주관했다.

대한상의는 서밋에 참가한 2224명 중 1852명은 경제계 인사였다고 설명했다. 기업 수로는 713개에 달했다. 이는 지난해 페루 CEO 서밋 보다 약 200여명, 2년 전 미국보다 약 460여명이 더 많다. 각국 정부 및 공공부문에서도 372명이 참석했다. 특히 국가 정상급 인사 12명은 바쁜 외교일정 가운데에서도 서밋 연단에서 글로벌 경제 협력에 대한 미래 비전을 참석자들과 공유해 의미를 더했다.

대한상의는 "단순한 규모의 확장을 넘어 각국 정부와 산업계, 학계가 함께 참여하는 다층적이고 포용적인 행사가 될 수 있도록 노력했다"며 "정부 주도의 APEC 정상회의와 함께 민간 주도의 APEC CEO 서밋을 성공적으로 개최함으로써 APEC의 외교적 의미와 더불어 민간 경제인 플랫폼의 중요성을 전 세계에 각인시키는 성과를 얻었다"고 평가했다.

서밋의 공식 세션 외 부대 프로그램에도 약 2만5420명(누적기준)의 인파가 운집했다. 글로벌 대표기업들의 기술 전시장인 'K-테크 쇼케이스'에는 1만1145명이 참여했고 인공지능(AI)·조선·방산·유통·디지털자산·미래에너지 분야를 주제로 한 '퓨처테크 포럼'에는 2270명이 참석했다. 특히 '와인&전통주 페어'에는 9362명이 참가하며 현장에서 큰 호응을 얻었다. 이 밖에 '다이아몬드 스폰서 네트워킹'에 1673명, '미술전시'와 '뷰티&웰니스' 등 문화 프로그램에는 총 1000여 명이 참여했다.

지역경제 파급 효과도 컸다. 대한상의와 딜로이트의 공동 분석에 따르면, 이번 서밋 경제효과는 약 7조4000억원, 고용 유발 효과는 약 2만2000명으로 추산됐다. 실제 APEC 이후 경주 방문객 증가가 두드러졌다. 경주시와 한국관광공사에 따르면 APEC 행사 전후 약 한 달간(10월1일~11월4일) 경주 방문객 수는 589만6309명으로, 지난해 같은 기간(479만8838명) 대비 22.8% 늘었다. 외국인 방문객은 20만6602명으로, 전년 동기(15만2363명) 대비 35.6% 증가했다.

행사 관련 보도량은 총 1만7952건으로 집계됐다(국내 1만1772건, 해외 6180건). 사회관계망서비스(SNS) 반응도 상당했다. 글로벌 미디어 모니터링 플랫폼 '멜트워터', '투블라'가 10월27일부터 11월2일까지 SNS 데이터를 분석한 결과, X(구 트위터), 인스타그램, 틱톡, 유튜브, 페이스북 등 주요 소셜 플랫폼에서 'APEC CEO 서밋' 관련 언급은 30만 건 이상, 노출 수는 11억회 이상, 이용자 반응(좋아요·댓글·공유 등)은 약 400만건으로 집계됐다.

이성우 대한상의 APEC 경제인행사 추진단장은 "이번 서밋은 민간 중심의 글로벌 협력 플랫폼이 본격적으로 작동하기 시작한 의미 있는 계기"라며 "대한상의는 APEC 참여국, 글로벌 기업, 산업 리더들과의 연계를 기반으로 공동 프로젝트, 기술 협력, 투자 확대 등 후속 프로그램을 이어갈 계획"이라고 말했다.





김형민 기자 khm193@asiae.co.kr



