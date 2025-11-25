SNT홀딩스, 공작기계·스마트 팩토리 '스맥' 경영참여 선언

SNT홀딩스는 지난 24일 ㈜스맥의 주식 372만8468주(발행주식 총수의 약 5.46% 해당)를 추가로 취득하고 보유목적을 '단순투자'에서 '경영권에 영향을 주기 위한 목적'으로 변경한다고 공시했다.

SNT홀딩스에 따르면 이 회사는 2025년 7월 14일까지 단순투자 목적으로 스맥의 주식 1005만7771주(특관자 포함, 발행주식 총수 약 14.74% 해당)를 취득해 현재 스맥의 최대주주다. SNT홀딩스는 이번 주식 취득을 통해 스맥 주식을 총 1378만6239주(특관자 포함, 발행주식 총수의 20.2% 해당)를 보유하게 됐다.

회사 관계자는 "이번 스맥에 대한 경영 참여 선언은 공작기계 및 로봇 산업의 기술 패러다임이 급변하고 있는 현시점에서 회사의 미래 경쟁력 확보를 위해 공작기계, 로봇, 스마트 팩토리 등 융복합 사업 분야에 대한 투자를 확대하기 위한 것"이라고 설명했다.

그는 "SNT 그룹의 정도경영, 투명경영, 책임경영을 기반으로 한 경영참가를 통해 대내외 악재 및 경영여건을 극복하고 궁극적으로 전체 주주들의 권익을 높여주기 위한 목적에서 이뤄졌다"며, "향후 주주, 고객, 협력사 등 이해관계자와 소통하고 기업가치를 높이기 위한 노력을 다할 것"이라 힘줬다.

스맥은 SNT홀딩스가 단순투자 목적으로 투자를 진행한 이후 반기, 3분기 실적을 적자로 발표했었다. 공작기계, 로봇 산업 분야에서 글로벌 경쟁이 심화하고 있는 상황에서 기술개발 전략 수립, 사업 포트폴리오 정비, 경영체제의 합리성 제고 등 전반에 걸친 혁신이 긴요한 상황이라는 분석이다.

증권가는 SNT홀딩스가 스맥의 경영에 참여해 경영 투명성 확보와 운영 합리화가 이뤄질 것으로 기대하고 있다. SNT홀딩스는 여러 법령을 준수해 경영참여와 관련된 세부적인 계획 수립 등 변경사항이 발생할 경우 공시를 통해 투명하게 밝혀 나갈 방침이다.





영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr



