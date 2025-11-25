본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

중기·벤처

대구·경북권 창업기업 팁스 참여 확대…"웰컴 투 팁스"

김철현기자

입력2025.11.25 12:00

시계아이콘00분 39초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

창업기업, 팁스 운영사 대상 투자설명회 진행

중소벤처기업부는 25일 대구창조경제혁신센터에서 '대경권 웰컴 투 팁스' 행사를 개최했다고 밝혔다.


팁스는 민간의 운영사가 보유한 전문성과 역량을 활용해 창업기업을 선별하고 투자하면, 정부가 연구개발(R&D)과 창업사업화 자금 등을 연계 지원하는 민관 협력형 창업지원 체계이다. 지금까지 3700여개의 창업기업이 참여해 17조원 이상의 후속투자를 유치하는 등 성과를 거두며 대표 창업지원 프로그램으로 자리매김했다.

대구·경북권 창업기업 팁스 참여 확대…"웰컴 투 팁스"
AD
원본보기 아이콘

이번 행사는 팁스 참여를 희망하는 대구·경북권의 유망 기술창업기업과 팁스 운영사 등 100여개사가 직접 교류하는 자리로, 수도권에 집중된 투자 기회를 지역으로 확산시키기 위해 마련됐다.

이날 대구·경북권 유망 창업기업은 팁스 운영사를 대상으로 투자 설명회를 진행했으며, 현장 평가에서 선정된 우수기업에는 상금이 수여됐다. 이날 선정된 우수기업은 동남·충청·호남 등 각 권역에서 선정된 우수기업과 함께 연말에 열리는 통합 본선 무대에 올라 전국의 투자사 앞에서 다시 한번 투자설명회를 펼칠 예정이다.


또한, 팁스 운영사가 자신의 주요 투자 분야 및 전략 등을 소개하는 운영사 설명회, 팁스 참여 희망 기업과 운영사 간 투자 유치 네트워킹, 선배 팁스기업의 멘토링 등 다양한 교류 프로그램이 이어졌다.


조경원 중기부 창업정책관은 "팁스 운영사와의 만남이 대구·경북권 창업기업들에 더 큰 도약을 위한 성장의 디딤돌이 됐기를 바란다"면서, "권역별 웰컴 투 팁스 등을 통해 지역 창업기업의 팁스 참여 기회를 더욱 확대하겠다"라고 했다.




김철현 기자 kch@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"회사원과 차원이 달라" "3배는 더 번다"…부자 옆으로 갑니다 [세계는Z금] "회사원과 차원이 달라" "3배는 더 번다"…부자 옆... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"언니, 여기 다 있어" 팔 잡아끌더니…'베트남 패키지' 필수코스 그곳엔

'혈압·염증 뚝' 심장엔 파란불이지만…'혈당 경고등'도 함께 켠 음료

욕설·모욕 민원은 '무시가 답'…경찰, 하루 20건 즉시 종결

"스타벅스 또 난리났다"…'품절대란' 미니 텀블러 키링에 '5배' 되팔이 등장

500만개 팔린 중국산 '메롱바'…해외는 "천식 유발" 경고, 국내는?

'꽃할배' 이순재가 남긴 한국형 아버지상권위보다 책임이 앞섰다

SK그룹, 올 수출 120조원 전망…반도체 호조에 '역대 최대'

새로운 이슈 보기