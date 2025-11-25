대구·경북권 창업기업 팁스 참여 확대…"웰컴 투 팁스"

창업기업, 팁스 운영사 대상 투자설명회 진행

중소벤처기업부는 25일 대구창조경제혁신센터에서 '대경권 웰컴 투 팁스' 행사를 개최했다고 밝혔다.

팁스는 민간의 운영사가 보유한 전문성과 역량을 활용해 창업기업을 선별하고 투자하면, 정부가 연구개발(R&D)과 창업사업화 자금 등을 연계 지원하는 민관 협력형 창업지원 체계이다. 지금까지 3700여개의 창업기업이 참여해 17조원 이상의 후속투자를 유치하는 등 성과를 거두며 대표 창업지원 프로그램으로 자리매김했다.

이번 행사는 팁스 참여를 희망하는 대구·경북권의 유망 기술창업기업과 팁스 운영사 등 100여개사가 직접 교류하는 자리로, 수도권에 집중된 투자 기회를 지역으로 확산시키기 위해 마련됐다.

이날 대구·경북권 유망 창업기업은 팁스 운영사를 대상으로 투자 설명회를 진행했으며, 현장 평가에서 선정된 우수기업에는 상금이 수여됐다. 이날 선정된 우수기업은 동남·충청·호남 등 각 권역에서 선정된 우수기업과 함께 연말에 열리는 통합 본선 무대에 올라 전국의 투자사 앞에서 다시 한번 투자설명회를 펼칠 예정이다.

또한, 팁스 운영사가 자신의 주요 투자 분야 및 전략 등을 소개하는 운영사 설명회, 팁스 참여 희망 기업과 운영사 간 투자 유치 네트워킹, 선배 팁스기업의 멘토링 등 다양한 교류 프로그램이 이어졌다.

조경원 중기부 창업정책관은 "팁스 운영사와의 만남이 대구·경북권 창업기업들에 더 큰 도약을 위한 성장의 디딤돌이 됐기를 바란다"면서, "권역별 웰컴 투 팁스 등을 통해 지역 창업기업의 팁스 참여 기회를 더욱 확대하겠다"라고 했다.





