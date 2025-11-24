여수의 미래, 2030 비전 선포…"AI 시대 교육 선도 나선다"

김대중 교육감 "여수, AI 미래교육 선도 모델 도약"

정기명 여수시장 "교육, 지역과 함께 성장하는 공동 과제"

주철현 의원 "아이가 꿈꾸는 행복한 학교, 미래교육 방향"

전남 여수교육지원청은 전남교육청학생교육문화회관 대공연장에서 '2030 여수교육 비전' 선포식을 성황리에 개최했다고 24일 밝혔다.

이날 행사는 김대중 전남교육감, 정기명 여수시장, 주철현 국회의원을 비롯해 400여 명의 지역 주요 인사와 학부모, 교직원, 학생들이 참석해 여수교육의 미래에 대한 큰 관심을 보였다.

여수교육지원청은 '2030 여수교육 비전' 선포식을 성황리에 마무리했다. 여수교육지원청 제공

김대중 교육감은 환영사에서 "여수에서 출발한 2030 교실이 이제는 국가적 차원의 'AI 시대 미래교육' 선도 모델로 자리를 잡고 있다"며 "여수교육의 혁신적인 발전을 위해 도교육청 차원에서도 전폭적인 지원을 아끼지 않겠다"고 말했다. 이어 "여수교육이 대한민국 교육의 새로운 표준이 될 수 있도록 함께 힘을 모아 나가자"고 덧붙였다.

정기명 여수시장은 "한 아이를 품는 일은 한 도시의 미래를 품는 일과 같다"며 교육의 중요성을 강조했다. 그는 "오늘날 교육은 학교의 일이 아닌, 지역사회가 함께 고민하고 함께 성장해나가야 하는 공동의 과제"라며 지역사회 차원의 협력과 상생을 촉구했다.

주철현 국회의원은 "미래 교육의 방향은 아이들이 학교에 가고 싶어 하고, 그 안에서 꿈꾸는 행복한 미래를 상상할 수 있는 환경을 만드는 것"이라며, "오늘 선포식이 희망찬 미래를 위한 첫걸음이 되길 기원한다"고 말했다.

이날 선포식의 가장 중요한 부분은 '2030 여수교육 비전 및 추진 전략' 발표였다. 여수교육지원청 소속 장학사 4명이 직접 발표한 이 비전은 '여수교육, 시민의 힘으로 비상하다'는 슬로건 아래, '지역과 세계를 잇는 글로컬 여수 교육'을 목표로 한 3대 추진 전략과 12대 핵심 과제를 제시했다.

이 비전은 여수 지역의 특성과 현안에 맞춰, 저출산과 학령인구 감소, 지역 불균형 등의 문제를 해결하기 위한 실질적인 방안을 제시하는 데 중점을 두고 있다.

여수교육지원청은 이번 선포식을 통해 지역 사회와 함께하는 교육 혁신의 필요성을 강조하며, 시민 모두가 함께 참여하는 교육 발전의 새로운 장을 열어갔다. 이 비전은 여수교육의 미래를 밝히는 이정표가 될 것으로 기대된다.





호남취재본부 이준경 기자



