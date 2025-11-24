진도군의회, 농어촌 기본소득 확대 촉구

재정 부담 완화·대상 확대 등 개선안 제시

진도군의회가 농어촌기본소득 개선 및 확대 도입을 위한 건의안을 채택했다. 진도군의회 제공 AD 원본보기 아이콘

전남 진도군의회가 '농어촌 기본소득' 제도의 실효성 강화를 위해 정부에 재정 개선과 사업 확대를 요구했다.

군의회는 지난 20일 제312회 정례회에서 '농어촌 기본소득 개선 및 확대 도입 촉구 건의안'을 채택했다고 밝혔다.

이번 건의안은 고령화와 인구 감소, 소득 불안정이 심화되는 농어촌 지역의 지속가능성을 확보하기 위해 정부가 추진 중인 '농어촌 기본소득 시범사업'이 보다 효과적으로 운영돼야 한다는 데 초점을 맞췄다.

건의안에는 ▲국비·도비 90% 부담 비율로 지방재정 부담 완화 ▲사업 대상 지역 확대 ▲전국 확대를 위한 법적·재정적 기반 마련 등 핵심 요구 사항이 담겼다.

박금례 진도군의회 의장은 "농어촌 기본소득은 지역 주민의 생활 안정과 정주 여건 개선을 위해 꼭 필요한 정책"이라며 "정부가 예산 부담 비율을 높이고 대상 지역을 확장해 실질적 혜택이 전국 농어촌으로 확산되길 기대한다"고 말했다.

한편 군의회는 이번 건의안을 대통령비서실, 국회, 국무총리실, 기획재정부, 농림축산식품부 등 관계 기관에 전달할 예정이며, 앞으로도 농어촌 지역의 안정과 주민 삶의 질 향상을 위한 정책 제안 활동을 이어갈 계획이다.





호남취재본부 정승현 기자 koei9046@asiae.co.kr



