박상규 前 중소기업중앙회장 별세…향년 89세

박상규 전 중소기업중앙회 제17대 회장이 숙환으로 24일 별세했다. 향년 89세.

박상규 전 중소기업중앙회장. 중기중앙회 AD 원본보기 아이콘

박 전 회장은 1972년 한일비철금속 사장을 시작으로 한보금속공업 대표·한국 비철금속공업협동조합연합회 회장 등을 역임했다. 1992년부터 1995년까지 중기중앙회 제17대 회장을 역임하며 중소기업의 권익 보호와 경쟁력 강화에 헌신했다.

이후 정계에 입문해 제15대·16대 국회의원으로 활동했고, 초대 중소기업특별위원회 위원장·새천년민주당 사무총장·제16대 국회 산업자원위원장 등을 지냈다.

유족으로는 부인 김재순 여사와 장남 종호씨, 차남 종혁씨, 장녀 현정씨가 있다. 빈소는 삼성 서울병원장례식장 2호실이며 발인은 26일 오전 11시다. 장지는 용인 처인구 용인공원묘원이다.





이서희 기자 dawn@asiae.co.kr



