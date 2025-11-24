본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

중기·벤처

박상규 前 중소기업중앙회장 별세…향년 89세

이서희기자

입력2025.11.24 16:18

시계아이콘00분 16초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

박상규 전 중소기업중앙회 제17대 회장이 숙환으로 24일 별세했다. 향년 89세.

박상규 전 중소기업중앙회장. 중기중앙회

박상규 전 중소기업중앙회장. 중기중앙회

AD
원본보기 아이콘

박 전 회장은 1972년 한일비철금속 사장을 시작으로 한보금속공업 대표·한국 비철금속공업협동조합연합회 회장 등을 역임했다. 1992년부터 1995년까지 중기중앙회 제17대 회장을 역임하며 중소기업의 권익 보호와 경쟁력 강화에 헌신했다.


이후 정계에 입문해 제15대·16대 국회의원으로 활동했고, 초대 중소기업특별위원회 위원장·새천년민주당 사무총장·제16대 국회 산업자원위원장 등을 지냈다.

유족으로는 부인 김재순 여사와 장남 종호씨, 차남 종혁씨, 장녀 현정씨가 있다. 빈소는 삼성 서울병원장례식장 2호실이며 발인은 26일 오전 11시다. 장지는 용인 처인구 용인공원묘원이다.





이서희 기자 dawn@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"내년 분위기 심상치 않다"… 강북에서 먼저 나타난 전세 공급 절벽[부동산AtoZ] "내년 분위기 심상치 않다"… 강북에서 먼저 나타... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

채소와 과일 자주 먹었더니…"건강에 오히려 독" 충격적인 연구 결과

외식 1.5만원 시대, 직장인이 선택한 '5천원 점심'

10.9초만에 시속 200㎞… 엑셀 밟은 세계 톱 드라이버도 '깜놀'

"음식 닿자 그림이 녹아내렸다"…써브웨이 '랍스터 굿즈' 품질 논란

"국정원 업무보고 간 尹, 폭탄주 마시고 경호원에 업혀 나와"

'최대 10억 지급' 은행권 희망퇴직…정년 연장 소식에 안 할래

"어차피 대출 안나와… 계약 갱신하고 눌러삽니다"

새로운 이슈 보기