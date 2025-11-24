본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

영남

부산항만공사, 감천항 3부두 확장 공사 완료

영남취재본부 조충현기자

입력2025.11.24 16:27

시계아이콘00분 27초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

북항 재개발 대응… 24일부터 본격 운영 돌입

부산항만공사(BPA, 사장 송상근)가 부산항 북항 일반부두 재개발에 따른 일반화물 처리 수요에 대응하기 위해 2021년부터 추진해온 감천항 3부두 확장구역 공사를 완료하고, 이달 24일부터 운영에 들어간다.

부산항만공사 감천항 3부두.

부산항만공사 감천항 3부두.

AD
원본보기 아이콘

감천항 3부두 확장구역은 북항의 일반화물 처리 기능을 감천항으로 이전하기 위한 사업으로, 총 2만 8600㎡ 규모의 야적장 부지와 3선석 규모의 부두가 조성됐다. 부산항만공사는 장치장 보세구역 지정 등 운영 절차를 마치고 확장구역을 공용부두로 정식 개방한다.


부산항만공사는 향후 원활한 부두 운영을 위해 항만 근로자와 이용객을 위한 휴게실, 화장실 등 편의시설을 점검하고 개선해 이용자의 불편을 최소화할 계획이다. 또 시설 안전 점검을 강화하고 운영 효율을 높여 안전한 항만 조성에 나설 방침이다.

송상근 부산항만공사 사장은 "이번 확장 공사는 부산항의 일반화물 처리 기능 강화에 중요한 역할을 할 것"이라며 "향후에도 항만 인프라 확충을 지속해 지역경제 활성화와 국가 물류 경쟁력 강화에 기여하겠다"고 말했다





영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"내년 분위기 심상치 않다"… 강북에서 먼저 나타난 전세 공급 절벽[부동산AtoZ] "내년 분위기 심상치 않다"… 강북에서 먼저 나타... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

채소와 과일 자주 먹었더니…"건강에 오히려 독" 충격적인 연구 결과

외식 1.5만원 시대, 직장인이 선택한 '5천원 점심'

10.9초만에 시속 200㎞… 엑셀 밟은 세계 톱 드라이버도 '깜놀'

"음식 닿자 그림이 녹아내렸다"…써브웨이 '랍스터 굿즈' 품질 논란

"국정원 업무보고 간 尹, 폭탄주 마시고 경호원에 업혀 나와"

'최대 10억 지급' 은행권 희망퇴직…정년 연장 소식에 안 할래

"어차피 대출 안나와… 계약 갱신하고 눌러삽니다"

새로운 이슈 보기