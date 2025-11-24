부산항만공사, 감천항 3부두 확장 공사 완료

북항 재개발 대응… 24일부터 본격 운영 돌입

부산항만공사(BPA, 사장 송상근)가 부산항 북항 일반부두 재개발에 따른 일반화물 처리 수요에 대응하기 위해 2021년부터 추진해온 감천항 3부두 확장구역 공사를 완료하고, 이달 24일부터 운영에 들어간다.

부산항만공사 감천항 3부두. AD 원본보기 아이콘

감천항 3부두 확장구역은 북항의 일반화물 처리 기능을 감천항으로 이전하기 위한 사업으로, 총 2만 8600㎡ 규모의 야적장 부지와 3선석 규모의 부두가 조성됐다. 부산항만공사는 장치장 보세구역 지정 등 운영 절차를 마치고 확장구역을 공용부두로 정식 개방한다.

부산항만공사는 향후 원활한 부두 운영을 위해 항만 근로자와 이용객을 위한 휴게실, 화장실 등 편의시설을 점검하고 개선해 이용자의 불편을 최소화할 계획이다. 또 시설 안전 점검을 강화하고 운영 효율을 높여 안전한 항만 조성에 나설 방침이다.

송상근 부산항만공사 사장은 "이번 확장 공사는 부산항의 일반화물 처리 기능 강화에 중요한 역할을 할 것"이라며 "향후에도 항만 인프라 확충을 지속해 지역경제 활성화와 국가 물류 경쟁력 강화에 기여하겠다"고 말했다





영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>