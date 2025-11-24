본문 바로가기
올해 첫 톱 5 김시우, 세계랭킹 10계단 도약 56위

노우래기자

입력2025.11.24 17:00

RSM 클래식 공동 4위 랭킹 포인트 획득
셰플러, 매킬로이, 쇼플리 톱 3 유지
임성재 38위, RSM 챔피언 발리마키 40위

김시우가 세계랭킹 56위로 올라섰다.

김시우가 RSM 클래식 4라운드 6번 홀에서 티샷을 하고 있다. 세인트 시먼스 아일랜드(미국)=AFP연합뉴스

김시우가 RSM 클래식 4라운드 6번 홀에서 티샷을 하고 있다. 세인트 시먼스 아일랜드(미국)=AFP연합뉴스

23일(현지시간) 발표된 남자 골프 주간 세계랭킹에서 1.9605점을 받아 지난주 66위에서 10계단이나 도약했다. 이날 미국 조지아주 세인트 시먼스 아일랜드의 시아일랜드 골프클럽 시사이드 코스(파70)에서 열린 2025시즌 미국프로골프(PGA) 투어 가을 시리즈 마지막 대회인 RSM 클래식(총상금 700만달러)에서 공동 4위에 올라 랭킹 포인트를 획득했다. 지난 4월 RBC 헤리티지와 5월 PGA 챔피언십 공동 8위 이후 올해 세 번째 톱 10 진입이자 개인 최고 성적이다.


스코티 셰플러(미국), 로리 매킬로이(북아일랜드), 잰더 쇼플리(미국), 토미 플리트우드(잉글랜드), 러셀 헨리(미국)가 톱 5를 유지했다. 한국은 임성재가 38위로 가장 높은 순위에 자리했다. RSM 클래식에서 PGA 투어 첫 우승을 거둔 사미 발리마키(핀란드)는 지난주 98위에서 40위까지 점프했다. 안병훈 92위, 김주형은 100위다.





노우래 기자 golfman@asiae.co.kr
