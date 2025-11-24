춘천시, AI-VFX 테스트베드 도약…기업·대학 손잡고 미래 먹거리 창출

춘천시, 'AI-VFX 얼라이언스' 공식 출범

첨단 영상 산업 생태계 구축 본격화

기업 쇼케이스·체험존 운영…50여명 참여

강원도 춘천시가 '춘천 AI-VFX 얼라이언스'를 공식 출범하고 협력체계를 가동, 영상·콘텐츠 산업 생태계 구축에 본격 착수했다.

육동한 춘천시장이 24일 '춘천 AI-VFX 얼라이언스'에서 인사말을 하고 있다. 춘천시 제공 AD 원본보기 아이콘

춘천시와 강원대 산학협력단이 주최하고 강원정보문화산업진흥원이 주관하는 '2025 어서와! VFX는 처음이지?' 행사가 24일 강원대학교 60주년기념관에서 열렸다. 춘천의 AI와 VFX 산업의 붐업행사 성격으로 지난해에 이어 2회째 열린 이 행사에는 국내 AI·VFX 기업과 지역 대학, 기관 관계자, 청년 인재 등 150여 명이 참석했다.

이번 행사에서는 산·관·학 협력 생태계를 구축하기 위한 '춘천 AI-VFX 얼라이언스'가 공식 출범했다. 얼라이언스에는 디지털아이디어, 자이언트스텝, 모터헤드, M83 등 국내 VFX 기업과 강원대, 한림대, 한국폴리텍대 등 지역 대학, 강원정보문화산업진흥원 등이 참여했다. 얼라이언스는 도시재생혁신지구와 연계해 기업-대학-지자체가 함께 성장하는 산업 협력 모델을 구축할 계획이다.

기조연설은 박성진 디지털아이디어 대표가 맡아 '춘천 AI-VFX 성공 전략'을 소개했고 이어 △AI 영화감독 특강 △VFX 슈퍼바이저 강연 △기업 쇼케이스가 진행됐다. 현장에는 크로마키 촬영 체험존, VFX 실습 공간, 도시재생혁신지구 입주기업 홍보부스가 마련돼 참가자들의 호응을 얻었다.

또 행사는 '땡스 포 콜링'과 '더 가디언' 등 AI 기반 영화로 주목받은 신동영 감독이 참여해 VFX와 AI 기술 발전 전망을 공유했다.

VFX는 'Visual Effects(시각효과)'의 줄임말로 컴퓨터 그래픽과 특수 기술을 활용해 실제 존재하지 않는 장면을 구현하는 기법이다. 영화, 광고, 게임, 방송 등 콘텐츠 산업 전반에서 활용도가 빠르게 확대되고 있다.

육동한 춘천시장 등 참석자들이 24일 '춘천 AI-VFX 얼라이언스'를 개최한 후 기념촬영을 하고 있다. 춘천시 제공 원본보기 아이콘

육동한 춘천시장은 "AI-VFX는 미래 산업의 핵심이며 춘천이 기업과 인재가 모이는 실험도시이자 테스트베드가 될 것"이라며 "산업 생태계 조성과 기업 협력 기반을 강화하겠다"고 말했다.

한편 춘천시는 지난 9월 캠프페이지 일부 부지(12만7000㎡)를 대상으로 공모한 국토교통부의 도시재생혁신지구 사업에 선정되면서 5년간 250억원의 국비를 확보해 이 일대에 새로운 미래 먹거리로 도시재생혁신지구에 VFX(시각효과)를 비롯한 첨단영상산업을 유치할 계획이다.





춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



