애경그룹, 사장단 전원 유임…"재도약 속도감 있게 추진"

전무 승진 3명·상무 승진 3명

상무보 선임 5명 등

애경그룹은 2026년 임원 인사를 단행했다고 24일 밝혔다. 기존 사장단은 모두 유입됐으며, 전무와 상무 승진이 각각 3명, 상무보 신규 선임 5명 등 총 11명에 대한 인사가 이뤄졌다. 임원 선임 및 승진 발령 일자는 내년 1월 1일이다.

애경그룹 관계자는 "사장단 유임으로 재무구조개선 등 그룹 위기 극복을 위한 경영 안정화를 도모하면서 미래 성장을 주도할 젊은 리더를 적극적으로 발탁했다"며 "이번 임원인사를 통해 그룹의 재도약을 속도감 있게 추진해 나갈 계획"이라고 설명했다.

<애경그룹>



◇전무 승진

▲애경케미칼 김병조

▲애경케미칼 김준형

▲애경케미칼 이인배

◇상무 승진

▲AK홀딩스 정석

▲애경케미칼 진창수

▲AK아이에스 이상돈

◇상무보 승진

▲AK홀딩스 민풍기

▲애경케미칼 강효주, 이상도

▲AK아이에스 박진범

▲애경스페셜티 박병규





박재현 기자 now@asiae.co.kr



