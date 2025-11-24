본문 바로가기
부안군, 내달 7일까지 '고향사랑 기부 이벤트'

호남취재본부 백건수기자

입력2025.11.24 14:01

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

200명 선발…네이버페이 포인트 쿠폰 제공

전북 부안군이 연말을 맞아 내달 7일까지 '부안군에 고향사랑기부하고 네이버페이 포인트 받자!' 이벤트를 진행한다.


24일 군에 따르면 이번 이벤트는 고향사랑기부제 참여 활성화를 위해 마련됐으며 기간 내 군에 10만원 이상 기부한 뒤 답례품을 선택해 포인트를 모두 소진하는 경우 자동으로 응모된다.

부안군 고향사랑 기부 이벤트 포스터. 부안군 제공

부안군 고향사랑 기부 이벤트 포스터. 부안군 제공

추첨 인원은 총 200명에게 선착순으로 네이버페이 포인트 1만원권 기프티콘이 지급되며 소진 시 조기 종료될 수 있다.

참여 방법은 온라인은 고향사랑e음 홈페이지, 오프라인은 전국 NH농협은행 지점에서 군에 고향사랑기부 후 답례품을 선택하면 되며 당첨자는 내달 12일 개별 문자로 안내될 예정이다.


군 관계자는 "고향사랑기부제는 주소지 외 지역에 기부하면 세액공제 혜택과 함께 답례품을 받을 수 있는 제도이다"며 "이번 이벤트가 부안을 응원하고 싶은 분들께 작은 혜택이 되길 바란다"고 말했다.


한편 고향사랑기부제는 10만원까지 전액 세액공제, 그 이상은 16.5% 세액공제, 여기에 기부금의 30% 상당 답례품 제공까지 받을 수 있어 연말 기부 시즌에 큰 관심을 모으고 있다.




호남취재본부 백건수 기자 baekok@asiae.co.kr
