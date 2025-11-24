희망브리지, 강화군 드림스타트 아동 대상 재난교육

희망브리지가 강화군 드림스타트 아동을 대상으로 화재안전종합체험 교육을 하고 있다. 희망브리지 AD 원본보기 아이콘

희망브리지 전국재해구호협회(회장 임채청)는 인천시 강화군(군수 박용철) 드림스타트에서 아동 20여 명을 대상으로 재난안전 체험교육을 진행했다고 24일 밝혔다.

이번 교육은 아이들이 재난 상황에서 필요한 대응 능력을 익힐 수 있도록 준비됐다. 예방-대비-대응 단계별 체험 프로그램을 통해 생활 속 안전습관 형성과 위급 상황 대응 역량 강화를 목표로 했다.

교육은 ▲화재 대피 ▲지진 대응 역할훈련 ▲다중운집 인파 대응 ▲응급처치 ▲재난안전키트 제작 등으로 진행됐다. 평소 안전교육을 접하기 어려웠던 아이들은 실습 중심의 프로그램을 통해 재난 대응 행동을 직접 익혔다.

한 참여 아동은 "체험을 통해 재난이 일어났을 때 어떻게 행동해야 하는지 알게 됐다"며 "위급한 일이 생겨도 침착하게 대처할 수 있을 것 같다"고 말했다.

희망브리지 신훈 사무총장은 "이번 교육이 아이들이 재난 상황에서도 침착하게 대응할 힘을 기르는 계기가 되길 바란다"며 "희망브리지는 지역 아동이 안전하게 성장할 수 있도록 재난안전 교육을 계속 확대해 나가겠다"고 말했다.





이경호 기자 gungho@asiae.co.kr



