[포토] 공사 관계자 격려하는 오세훈 서울시장

오세훈 서울시장이 24일 서울 도봉구 방학사계광장 여름마당에서 열린 '우이신설 연장선 도시철도 건설공사 착공식'을 마친 뒤 공사관계자들을 격려 하고 있다.







