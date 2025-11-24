본문 바로가기
뉴욕, 도쿄, 파리도 걷는데…G7 유일 관광세 없던 '이곳'도 만지작

박은서인턴기자

입력2025.11.24 10:48

英 정부, 도시별 관광세 부과 권한 공식 추진
숙박업계 "세금 위의 세금…관광 위축 우려"

걸그룹 블랙핑크의 월드투어 '데드라인' 런던 첫 공연이 펼쳐진 15일(현지시간) 오후 관객들이 영국 런던 웸블리 스타디움을 향해 줄지어 걸어가고 있다. 2025.8.16 연합뉴스

주요 7개국(G7) 대도시 가운데 유일하게 관광세가 없던 영국 런던이 조만간 관광세를 도입할 전망이다. 영국 정부가 지방정부에 관광세 부과 권한을 부여하는 법안을 추진하면서 도입 논의가 급물살을 타고 있다.


23일(현지시간) BBC 방송에 따르면 레이철 리브스 영국 재무장관은 '분권화 및 지역사회 권한 강화 법안'을 통해 각 도시에 관광세를 도입할 수 있도록 권한을 부여할 계획이다. 이 법안은 현재 의회 심의를 진행 중이다.

관광세 도입을 꾸준히 요구해온 사디크 칸 런던시장도 법안 추진을 환영하는 분위기다. 칸 시장 측은 "추측에 대해 언급하지 않겠다"면서도 관광세 도입 시 긍정적 효과를 유발할 수 있다고 밝혔다.


런던시 측은 "다른 국제적 도시와 유사하게 적정 수준의 관광세는 도시 경제를 활성화하고 런던을 세계적인 관광·비즈니스 목적지로서 명성을 강화하는 데 도움이 될 것"이라고 강조했다.


이미 파리·뮌헨·밀라노·뉴욕·토론토·도쿄 등 G7 주요 도시들은 형태만 다를 뿐 관광세를 부과하고 있다. 영국의 지방 가운데 스코틀랜드와 웨일스 역시 최근 숙박객 대상 관광세 제도를 도입했다.

영국 런던의 버킹엄 궁전 앞에서 근위병 교대식을 보기위해 모여있는 사람들의 모습. AFP연합뉴스

다만 런던이 어떤 방식의 관광세를 선택할지는 아직 결정되지 않았다. 런던시가 2017년 방문객 수를 기준으로 산정한 시뮬레이션에 따르면 1인당 1파운드의 정액 관광세를 부과할 경우 연간 약 9100만 파운드(약 1753억원)를 확보할 수 있다. 숙박요금의 5% 방식으로 전환하면 약 2억4000만 파운드(약 4621억원)의 수입이 가능하다는 분석도 있다.


런던시는 "인기 도시를 찾는 관광객들은 관광세에 크게 민감하지 않다"는 연구 결과를 근거로 관광 수요 위축 가능성은 낮다고 보고 있다.


그러나 런던 관광업계는 반대 입장을 밝히고 있다. 런던 호텔 산업을 대표하는 '영국 호스피탈리티' 케이트 니콜스 회장은 "이미 잉글랜드, 스코틀랜드, 웨일스의 부가가치세(VAT)는 20%로 상당히 높은 수준인데 또 다른 세금을 부과하는 건 '세금 위에 세금'"이라고 비판했다.


그는 "우리 고객들은 이미 가장 높은 수준의 세금을 내고 있다"며 "세금으로 사람들이 런던에 오지 못하게 막는다면 일자리와 성장, 투자를 빼앗는 세금을 부과하는 꼴이 될 것"이라고 말했다.





박은서 인턴기자 rloseo8@asiae.co.kr
