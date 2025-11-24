본문 바로가기
지재처, 일본 특허공보 1757만건 '한글 번역문' 공개

대전=정일웅기자

입력2025.11.24 10:20

일본 특허공보가 한글로 번역돼 일반에 공개된다.


지식재산처는 오는 27일부터 일본 특허공보 데이터를 특허정보 개방 플랫폼 '키스프리플러스'에서 확인할 수 있다고 24일 밝혔다.

제공될 데이터는 일본 특허청이 1973년~지난해 9월 발간한 총 1757만건의 일본 특허공보 한글 번역문이다.


한글 번역문은 키스프리플러스에서 검색·열람할 수 있다. 이를 계기로 기업과 연구기관은 일본 특허에 대한 선행기술조사와 가치평가, 연구개발(R&D) 분석 등을 추가 번역 없이 수행할 수 있게 된다.


특히 지식재산 데이터로 응용 서비스를 제공, 기업이 일본 특허 정보를 한글 번역문으로 분석하는 등 신규 서비스가 가능할 것으로 지재처는 기대한다.

번역문 구축에 사용된 일본어·한글 번역기는 인공지능(AI)이 한국과 일본에 공동 출원한 특허공보를 학습함으로써 특허문서 고유의 문장 구조와 기술 분야별 전문용어를 정확하게 처리할 수 있게 했다.


지재처는 2022년 유럽 공보(500만건), 2023년 미국 공보(1480만건), 지난해 중국 공보(3900만건)에 이어 올해 일본 특허공보 데이터 번역문을 추가 개방했다.


선진 5개 지식재산관청(한국·미국·유럽·중국·일본) 중 공보의 한글 번역문 누적 개방 건수는 총 7637만건이다. 여기에 현재 지재처가 서비스하는 국내 공보 566만건(지난달 말 기준)을 더하면, IP5 특허공보는 8203만건으로 늘어난다.


정재환 지재처 지식재산정보국장은 "해외 특허 번역데이터를 지속해 확충, 품질을 고도화해 모든 국민이 기술혁신의 주체가 될 수 있도록 지원하겠다"고 말했다.





대전=정일웅 기자 jiw3061@asiae.co.kr
ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr)

