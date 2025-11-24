경찰, '서부지법 사태 배후 의혹' 유튜버 신혜식 재소환

전광훈, 국민저항권 특별기자회견

서울서부지법 폭동 사태의 배후를 수사 중인 경찰이 보수성향 유튜브 채널 '신의한수' 대표 신혜식씨를 재소환했다.

서울경찰청 안보수사과는 24일 오전 9시부터 신씨를 특수건조물침입·특수공무집행방해 교사 등 혐의로 조사하고 있다.

신씨는 이날 기자들과 만나 "이번 사태의 배후가 자신과 전광훈 목사가 아닌 성삼영 전 대통령실 행정관과 윤석열 전 대통령 변호인단의 배의철 변호사로 의심된다"며 "이와 관련한 조사를 받기 위해 25일 오후 2시 내란특검에 참고인 신분으로 출석한다"고 밝혔다.

한편, 전 목사는 오전 10시 성북구 사랑제일교회에서 '국민저항권 특별기자회견'을 열었다. 경찰은 1월 발생한 서부지법 사태의 배후를 규명하기 위해 전 목사와 신씨 등 9명을 입건해 수사 중이다.

경찰은 이들이 신앙심을 내세운 심리적 지배(가스라이팅)와 금전적 지원 등으로 보수 유튜버들을 조직적으로 관리하며 법원 폭동자들이 불법행위에 가담하도록 유도한 것으로 의심한다.





