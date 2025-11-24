본문 바로가기
경찰, '서부지법 사태 배후 의혹' 유튜버 신혜식 재소환

변선진기자

입력2025.11.24 10:22

전광훈, 국민저항권 특별기자회견

서울서부지법 폭동 사태의 배후를 수사 중인 경찰이 보수성향 유튜브 채널 '신의한수' 대표 신혜식씨를 재소환했다.


서울경찰청 안보수사과는 24일 오전 9시부터 신씨를 특수건조물침입·특수공무집행방해 교사 등 혐의로 조사하고 있다.

신씨는 이날 기자들과 만나 "이번 사태의 배후가 자신과 전광훈 목사가 아닌 성삼영 전 대통령실 행정관과 윤석열 전 대통령 변호인단의 배의철 변호사로 의심된다"며 "이와 관련한 조사를 받기 위해 25일 오후 2시 내란특검에 참고인 신분으로 출석한다"고 밝혔다.


한편, 전 목사는 오전 10시 성북구 사랑제일교회에서 '국민저항권 특별기자회견'을 열었다. 경찰은 1월 발생한 서부지법 사태의 배후를 규명하기 위해 전 목사와 신씨 등 9명을 입건해 수사 중이다.


경찰은 이들이 신앙심을 내세운 심리적 지배(가스라이팅)와 금전적 지원 등으로 보수 유튜버들을 조직적으로 관리하며 법원 폭동자들이 불법행위에 가담하도록 유도한 것으로 의심한다.




변선진 기자 sj@asiae.co.kr
