[포토] 국회 기재위 조세소위, 배당소득 분리과세 논의 시작

24일 서울 여의도 국회에서 기획재정위원회 조세소위원회의가 열리고 있다. 이번 회의에서는 조세특례제한법 개정안 등이 논의된다.







