LS전선, '동해안-수도권' HVDC 사업 착공…"세계 최대 용량 케이블"

박준이기자

입력2025.11.24 09:32

국내 최대 규모 '동해안-신가평' 사업
송전 용량 최대 50%, 고사양 케이블
HVDC 2030년 41조 규모 성장 전망

LS전선이 한국전력의 '동해안-신가평' 송전망 구축 사업에서 세계 최초로 상용화된 500kV 90℃(고온형) 초고압 직류송전(HVDC) 케이블을 적용해 공사에 착수했다. 이는 국내 최대 규모이자 세계 최대 용량이다.


동해안-신가평 구간은 동해 발전 전력을 수도권으로 전송하는 '동해안-수도권' 프로젝트의 1단계 사업으로, 국가 전력 수급 안정성을 강화하는 핵심 인프라로 평가된다.

24일 LS전선에 따르면 이번 사업에 투입되는 케이블은 기존 70℃ 제품보다 도체 허용 온도를 높여 송전 용량을 최대 50%까지 늘릴 수 있는 고사양 제품이다. 지난 6월 한국전력의 사전적격심사(PQ)를 통과하며 기술력을 공식 인정받았다.


LS전선, '동해안-수도권' HVDC 사업 착공…"세계 최대 용량 케이블"
LS전선은 국내에서 유일하게 해저 및 지중 HVDC 사업 수행 경험을 보유하고 있다. 제주-진도, 제주-완도, 북당진-고덕 등 국내 모든 HVDC 케이블 프로젝트를 수행했으며 이번 사업 역시 전 구간을 단독 공급한다.


김형원 LS전선 에너지/시공사업본부장은 "HVDC 사업은 전력망 안정성을 확보하기 위해 상용화 경험이 핵심"이라며 "서해안 HVDC 에너지고속도로, 동해안-수도권 2단계, 유럽 테네트(TenneT) 프로젝트 등 국내외 주요 사업 참여를 적극 확대하겠다"고 말했다.

HVDC는 교류(HVAC) 대비 송전 손실이 적고 장거리 대용량 전송에 유리해 글로벌 에너지 전환의 핵심 기술로 꼽힌다. 관련 시장은 2018년 1조 8000억 원에서 2030년 약 41조 원 규모로 성장할 것으로 전망된다.


경기도 가평군에서 열린 착공식에는 김 본부장, 김호기 한국전력 HVDC건설본부장, 김동규 신송전건설실장 등 주요 관계자 40여 명이 참석했다.





박준이 기자 giver@asiae.co.kr
