본문 바로가기
Dim영역
사회
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

지역

인천시, 중대시민재해 ISO45001 인증 획득

박혜숙기자

입력2025.11.24 09:05

시계아이콘00분 39초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

인천시는 중대시민재해 분야에서 안전보건경영시스템(ISO45001) 인증을 획득했다고 24일 밝혔다.


ISO 45001은 국제표준화기구(ISO)가 제정한 산업안전보건 관리에 관한 국제 표준으로, 조직이 안전하고 건강한 근무 환경을 조성하고 산업재해와 질병을 예방하는 데 필요한 체계적인 관리 방식을 갖추었는지 평가하는 기준이다.

이번 인증은 인천시가 중대시민재해 예방과 위험요인 관리 모든 과정에서 국제기준에 부합하는 체계를 갖췄다는 점을 공식적으로 인정받은 결과다.


심사에서는 중대시민재해 안전·보건 관리체계 구축 실태, 유해·위험요인 관리 수준, 현장점검 체계, 관련 법규 준수 여부 등이 전반적으로 평가됐다. 인천시가 이 인증을 통과했다는 것은 재난 위험을 사전에 발굴하고 통합적으로 관리할 수 있는 시스템을 갖췄다는 의미다.


인천시청

인천시청

AD
원본보기 아이콘

시는 지난 2022년 중대재해처벌법 시행 이후 중대시민재해예방팀을 구성하고 매년 중대시민재해 예방·대응을 위한 종합계획을 수립해 왔다. 또 각 시설물 유해·위험요인을 발굴하고 현장 맞춤형 컨설팅, 담당자 교육 등을 통해 관리체계를 강화했다.

시는 인증 추진 과정에서는 시설 유형별 표본점검을 실시해 매뉴얼과 지침을 정비하고, 현장 대응 절차의 표준화를 추진했다.


앞서 인천시는 2023년에 중대산업재해 분야에 대한 ISO45001 인증을 획득한 바 있다


윤백진 인천시 시민안전본부장은 "중대시민재해 인증은 인천시가 국제적으로 신뢰받는 안전보건경영시스템을 갖춘 도시임을 명확히 보여주는 것"이라며 "앞으로도 지속적인 관리와 안전문화 확산을 통해 시민이 안심하고 생활할 수 있는 환경을 만들겠다"고 말했다.





박혜숙 기자 hsp0664@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"10억 준대도 망설이나"…올해는 '주춤'한다는 희망퇴직, 왜[1mm금융톡] "10억 준대도 망설이나"…올해는 '주춤'한다는 희... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"점심 5천원이면 된대" 다시 몰린다…외식 '1.5만원' 시대 효자 메뉴

사과·감자·시금치 몸에 좋다더니…"건강에 오히려 독" 美 연구진 충격 발표

"국정원 업무보고 간 尹, 폭탄주 마시고 경호원에 업혀 나와"

평양엔 샤넬·모피 넘치는데, 서민은 난방도 사치…北 극단적 양극화

네 자녀 둔 대만 男 동성부부…멕시코 대리모 2명서 아이 얻어

"10억 준대도 망설이나"…올해는 '주춤'한다는 희망퇴직, 왜

서울시,'잠실 마이스' 컨트롤타워 만든다…'2.5조원' 민자사업 본궤도

새로운 이슈 보기