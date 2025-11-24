내달 3일 광명시에서 '5070 일자리 박람회' 열린다

30개 기업 현장 채용부스 운영

중장년 재취업을 위한 대규모 일자리 박람회가 경기도 광명시에서 열린다.

광명시는 다음 달 3일 광명시민체육관에서 '경기도 5070 일자리박람회'를 개최한다고 24일 밝혔다.

이번 박람회는 중장년층의 재취업을 지원하기 위해 경기도와 경기도일자리재단이 주최하는 시군 순회형 행사다. 시는 중장년 시민들이 가까이서 취업 기회를 얻을 수 있도록 개최를 신청해 박람회를 열게 됐다고 설명했다.

박람회에는 ㈜따뜻한사람들, ㈜동우실리콘, 한국야쿠르트 광명지사 등 지역 기업을 비롯해 30개 기업이 현장 채용 부스를 운영한다. 구직자는 현장에서 면접과 채용 상담을 받을 수 있다.

현장 참여가 어려운 36개 기업의 채용공고도 게시된다. 구직자가 제출한 이력서를 기업에 전달하는 대행 접수하는 서비스도 운영한다. 행사에는 광명일자리센터, 광명고용복지플러스센터 등 10개 일자리 유관기관이 참여해 구직자에게 맞춤형 취업 상담을 지원할 계획이다.

박람회에서는▲이력서 작성 특강 ▲커리어 코칭 ▲재무 상담 ▲시니어 유망직업 체험 등 중장년 구직자의 취업역량 강화와 경력 전환을 돕는 다양한 프로그램도 운영한다.

중장년 구직자라면 누구나 경기도일자리재단 누리집에서 사전 신청하거나 당일 현장 등록을 통해 참여할 수 있다.

최옥남 광명시 일자리창출과장은 "이번 박람회로 중장년층이 새로운 기회를 찾고 지역 기업도 필요한 인재를 만날 수 있기를 바란다"며 "앞으로도 중장년층의 재취업을 위한 지원 정책을 지속해서 확대해 나가겠다"고 말했다.





