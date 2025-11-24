본문 바로가기
Dim영역
사회
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

지역

경기도, 공동주택 입주자대표회의 '법령위반 예방교육' 마무리

이영규기자

입력2025.11.24 07:26

시계아이콘00분 30초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

경기도가 공동주택 대상 '입주자대표회의 법령위반 예방교육'을 마무리했다.


올해 처음 도입한 이번 교육은 경기도가 실시한 공동주택관리 감사결과 자주 지적되는 사례를 중심으로 공동주택관리의 투명성과 효율성을 높이기 위해 추진됐다.

경기도는 파주·의정부·남양주·성남·고양·안산 등 6개 시 입주자대표회의 구성원 637명을 대상으로 총 6회에 걸쳐 교육을 실시했다.


주요 교육내용은 ▲공사·용역 등 사업자 선정 절차 ▲장기수선계획 조정 및 장기수선충당금 사용 ▲입주자대표회의 운영 등이다.


경기도청

경기도청

AD
원본보기 아이콘

교육 실시 후 설문조사 결과 법령 등 이해에 도움이 된다(82%), 실무에 적용할 수 있다(77%), 향후에도 법령위반 예방교육이 필요하다(76%) 등 만족도가 높게 나타났다.

이번 교육을 통해 입주자대표회의는 입주자 등을 대표해 공동주택 관리에 관한 주요 사항을 결정하는 자치 의결기구로서 관련 법령과 지침을 반드시 준수해야 함을 명확히 인식하는 계기가 됐다.


홍일영 경기도 공동주택과장은 "입주자대표회의의 전문성과 책임성 확보는 공동주택 관리의 건전성과 직결된다"며 "향후에도 법령위반 예방교육을 지속적으로 실시해 입주민을 보호하고, 공동주택을 더욱 투명하고 안전하며 효율적으로 관리할 수 있도록 지원을 아끼지 않겠다"고 말했다.





이영규 기자 fortune@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"10억 준대도 망설여?"…올해는 유독 '주춤'한 희망퇴직, 왜[1mm금융톡] "10억 준대도 망설여?"…올해는 유독 '주춤'한 희... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

미 주요은행 거래업체 해킹…대출고객 정보유출 우려

"구명정 마다하고 남편 곁에"…타이태닉 부부 '멈춘 금시계' 34억원 낙찰

"연말 홈파티 스테이크 못 먹겠네"…미국산 소고기값 폭등

서울시, '가맹점에 연 15%' 불법대부 혐의 명륜진사갈비 대표 송치

끝나지 않은 케네디家 비극…이번엔 외손녀 혈액암 진단

'퇴직금 최대 10억' 은행권 희망퇴직…정년연장 이슈 변수도

서울시,'잠실 마이스' 컨트롤타워 만든다…'2.5조원' 민자사업 본궤도

새로운 이슈 보기