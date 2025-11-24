경기리베라오케스트라, 27일 '배리어프리 페스티벌' 개막

경기도가 만든 전국 최초의 인재양성형 장애인 오케스트라 '경기 리베라 오케스트라'와 민간 장애인오케스트라가 함께하는 '경기 배리어프리 페스티벌(The Open Symphony)'이 이달 27일부터 29일까지 3일간 경기아트센터 대극장에서 열린다.

주요 공연을 보면 27일에는 아인스바움윈드챔버, 제이엘한꿈예술단, 펠리체예술단, 브솔오케스트라 등 도내 민간 장애예술단체 4곳이 참여하는 오케스트라 공연이 펼쳐친다. 28일에는 벨루스앙상블, 가온솔로이스츠, 바인오케스트라, 드림온앙상블 등 4개 단체가 앙상블 공연으로 참여한다.

우리나라를 대표하는 크로스오버 팝페라 테너 임형주는 28일 공연에, 그룹 '여자친구' 멤버로 데뷔한 가수 예린은 29일 공연에 특별 출연한다.

경기 리베라 오케스트라는 29일 무대에 올라 예린과 함께한다. 예린은 경기 리베라 오케스트라와 협연으로 제작한 신곡을 선공개하고, 히트곡 '어웨이크(Awake)', '웨이비(Wavy)' 등을 직접 부르며 다채로운 레퍼토리를 선보일 예정이다.

앞서 경기 리베라 오케스트라는 지난 9월 발매된 유다빈밴드의 정규2집 앨범 '코다(CODA)' 수록곡 '커튼콜'의 실연자로도 참여했다.

경기도가 주최하는 경기 배리어프리 페스티벌 공연 티켓은 NOL인터파크에서 판매하고 있다.





