본문 바로가기
Dim영역
국제
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

일반

하마스 대표단 이집트行…트럼프 '가자 평화구상' 2단계 논의

최서윤기자

입력2025.11.23 19:09

시계아이콘00분 28초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

카이로서 이집트 정보당국과 회동

팔레스타인 무장정파 하마스가 도널드 트럼프 미국 대통령이 주도하는 '가자지구 평화 구상' 2단계 이행 방안을 논의하기 위해 중재국인 이집트에 대표단을 파견했다.


23일(현지시간) 사우디아라비아 매체 알아라비야에 따르면 하마스 협상 대표인 칼릴 알하야가 이끄는 대표단은 이날 카이로에서 이집트 정보당국 관계자들과 회동했다.

소식통은 "가자지구 최신 상황과 '2단계'가 논의 대상"이라며 "충돌 확대를 억제하는 방안"도 다뤄질 것이라고 전했다.


23일(현지시간) 가자지구 중부에서 주민들이 이스라엘군 공습에 파괴된 건물 잔해를 살피고 있다. 로이터·연합뉴스

23일(현지시간) 가자지구 중부에서 주민들이 이스라엘군 공습에 파괴된 건물 잔해를 살피고 있다. 로이터·연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

하마스의 이번 행보는 지난 17일 유엔 안전보장이사회가 가자지구 평화 구상 지지 결의안을 통과시킨 직후 이뤄져 주목된다.


안보리 결의 핵심은 가자지구에 주둔 중인 이스라엘군을 대체할 '국제안정화군(ISF)'을 창설하고, 과도기 가자지구 통치를 담당할 '평화위원회'를 구성하는 것이다. 이 평화위원회는 트럼프 대통령이 직접 의장을 맡을 예정이다.

한편 이스라엘과 하마스는 지난달 미국, 이집트, 카타르, 튀르키예 등 4개국의 중재로 전쟁 발발 2년 1개월 만에 휴전했다. 그러나 양측이 서로 합의 위반을 주장하며 국지적인 군사적 충돌이 계속되고 있다.





최서윤 기자 sychoi@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"거품 터지면 결국 추락"…'어딜 먼저 팔까' 질문에 실리콘밸리 전문가들의 선택 "거품 터지면 결국 추락"…'어딜 먼저 팔까' 질문... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"연말 홈파티 스테이크 못 먹겠네"…미국산 소고기값 폭등

서울시, '가맹점에 연 15%' 불법대부 혐의 명륜진사갈비 대표 송치

끝나지 않은 케네디家 비극…이번엔 외손녀 혈액암 진단

"소비쿠폰 안 쓰신 분? 2200억이나 남았습니다"…이달말 소멸

"포르노 대사 큰 소리로 외치는 초등학생" 괴로움 호소하는 선생님들

"일본 다카이치 내각 지지율, 中日 갈등에도 변동 없어"

하마스 대표단 이집트行…트럼프 '가자 평화구상' 2단계 논의

새로운 이슈 보기