본문 바로가기
Dim영역
사회
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

지역

경기도, 전세사기 피해 지원대상 확대 등 정부 건의

이영규기자

입력2025.11.23 14:53

시계아이콘00분 26초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

경기도가 전세사기 피해자 지원 대상을 임차보증금 5억원으로 확대하고 보증료 지원금액도 50만원으로 늘려달라고 정부에 건의했다.


경기도는 현행 제도가 '전세사기피해자법'상 전세사기 피해자의 요건(보증금 5억원 이하)과 일치하지 않고, 지원 대상 소득 기준도 낮아 실질적인 수혜 대상이 적다고 보고 지원 대상을 관련법과 동일하게 임차보증금 5억원 이하로 확대해 달라고 정부의 요청했다고 23일 밝혔다.

또 보증료 지원 금액 역시 기존 최대 40만원에서 50만원으로 확대하고 '청년 외 소득 기준'을 6000만원에서 7500만원으로 상향 조정해 줄 것을 정부에 건의했다.


경기도청

경기도청

AD
원본보기 아이콘

김태수 경기도 주택정책과장은 "전세사기 위험에 노출된 도민들이 보다 실질적인 지원을 받을 수 있도록 중앙정부의 제도개선이 필요하다"며 "전세사기피해 예방을 위한 실효성 있는 주거지원 정책이 될 수 있도록 지속적으로 건의하겠다"고 말했다.


경기도는 앞서 2024년부터 두 차례 정부에 전세사기 피해자 지원대상 확대 등을 담은 건의서를 제출했다.




이영규 기자 fortune@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"거품 터지면 결국 추락"…'어딜 먼저 팔까' 질문에 실리콘밸리 전문가들의 선택 "거품 터지면 결국 추락"…'어딜 먼저 팔까' 질문... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

세계인 입맛 사로잡은 'K-푸드' 1위는 '한국식 치킨'

한·중·일 유행중인 '이 것', 日 연구소가 밝혀낸 결과

손흥민 2골 넣었지만 승부차기서 실축…LAFC 컨퍼런스 결승행 좌절(종합_

'얕보이지 않는 옷' 뭐길래…日서 논란 중인 총리의 한마디

"맥북 스피커랑 구분 안돼"…IT유튜버 극찬한 '이 것'

평택 폐업 공장서 화재…3시간 만에 초진, 인명피해 없어

KB부동산 "11월 서울 아파트 매매가 5년2개월만에 최고 상승률"

새로운 이슈 보기