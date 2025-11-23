미사강변도시 관문에 뜬 '무지개'…하남시, 생태다리 경관조명 운영

경기 하남시(시장 이현재)는 지난 21일 미사강변도시의 주요 관문인 선동IC 인근 생태다리(선동 416번지)에서 경관조명 점등식을 개최하고, 시민들에게 화려한 빛으로 물든 새로운 야간 경관을 선사했다.

이현재 하남시장 등 관계자들이 지난 21일 미사강변도시의 주요 관문인 선동IC 인근 생태다리(선동 416번지)에서 경관조명 점등식을 개최하고 있다. 하남시 제공

이번 사업은 하남시로 진입하는 상징적 관문인 선동IC 생태다리와 주변 200m 구간의 조명 시설을 개선해 도시 이미지를 높이고, 시민들이 즐겨 찾는 산책로를 보다 안전하고 쾌적하게 조성하기 위해 추진됐다.

이날 점등식에는 이현재 시장과 하남시의회 의원, 정책모니터링단, 그리고 미사 1·2·3동 지역주민 등 약 100여 명이 참석해 축하의 뜻을 모았다. 행사는 경과보고와 인사말에 이어 참석자 전원이 시설을 둘러보는 순서로 진행됐다.

새롭게 불을 밝힌 생태다리는 '미사강변도시' 브랜드 로고와 함께 다채로운 무지개빛 라인 조명이 연출되어 미사의 도시적 세련미를 강조했다. 또한 산책로 바닥에는 다양한 패턴의 프로젝트조명을 설치해 걷는 재미를 더하고, 가로등주와 열주등을 정비해 보행 안전까지 확보했다.

특히 시는 사업 추진 과정에서 지역주민과 디자인 전문가의 의견을 적극 수렴해 현장 여건에 최적화된 등기구를 선정했다. 아울러 빛공해를 예방하고 수목 생육 등 자연친화적인 환경을 유지하기 위해 심야 시간대인 밤 11시 이후에는 조명을 소등하여 운영할 방침이다.

하남시, 생태다리 경관조명 운영. 하남시 제공

점등식 후 이현재 시장은 주민들과 함께 새롭게 조성된 조명 구간을 산책하며 현장의 목소리를 청취했다.

이현재 하남시장은 "선동IC 생태다리가 아름다운 경관조명을 입고 하남시의 새로운 랜드마크이자 시민들의 사랑받는 휴식 공간으로 거듭나길 기대한다"며 "이곳을 비추는 환한 빛처럼 시민들에게도 희망과 활력을 주는 행정을 펼쳐 나가겠다"고 밝혔다.





하남=이종구 기자



