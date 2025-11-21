이현재 시장 "기업 성장 저해 요소 개선…기업하기 좋은 하남 만들 것"

하남시, '하남시 우수기업 간담회' 개최

하남시 발전에 공헌한 12개 기업 대표 등 초청

기업 맞춤형 지원책 설명·현장 애로사항 청취

中企 육성자금·해외판로 '맞춤형 기업지원' 정책 공유

경기 하남시(시장 이현재)는 21일 시청 상황실에서 지역 산업을 이끄는 관내 우수기업과 유관기관 관계자들을 초청해 '하남시 우수기업 간담회'를 개최했다고 밝혔다.

이현재 하남시장이 21일 시청 상황실에서 열린 ‘하남시 우수기업 간담회’에서 발언을 하고 있다. 하남시 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 간담회는 시와 유관기관이 추진 중인 실질적 기업지원 정책을 공유하고, 현장에서 체감하는 어려움을 직접 듣기 위해 마련됐다. 기업의 요구를 시정에 반영해 지역 경제의 활력을 높이겠다는 취지다.

행사에는 이현재 하남시장을 비롯해 대한무역투자진흥공사(KOTRA), 경기도경제과학진흥원, 경기테크노파크, 경기신용보증재단 등 유관기관 관계자들이 참석했으며, 유치기업·여성기업·창업기업 등 관내 우수기업 10여 개사도 함께했다.

시는 이날 간담회에서 기업 경쟁력 강화를 위한 주요 지원정책을 소개하고 기업 현장의 애로사항 및 건의사항을 청취하는데 초점을 맞춰 진행되었다.

시는 먼저 중소기업 육성자금 지원을 통해 기업이 운영자금을 안정적으로 확보할 수 있도록 지원하는 방식을 설명했다. 이와 함께 이자차액 보전금 지원, 특례보증 지원 등 금융 부담을 덜어주는 다양한 자금지원 정책도 종합적으로 안내했다.

이현재 하남시장을 비롯한 유관기관 관계자들이 21일 시청 상황실에서 열린 ‘하남시 우수기업 간담회’에서 발언을 하고 있다. 하남시 제공 원본보기 아이콘

이어 국내·해외 전시회 참가지원을 통해 기본부스 임차료·장치비·홍보물 제작 등 전시 준비에 필요한 항목을 지원하고, 해외시장개척단 운영으로 현지 바이어 상담 및 시장조사 기회를 제공한다고 설명했다.

이 밖에도 지식재산 긴급지원사업, 개발·생산·판로 맞춤형 지원, 제품디자인·마케팅 지원 등 판로 확대와 경쟁력 강화를 돕는 사업들을 폭넓게 제시했다.

또한 관내 신설·이전·확장을 추진하는 기업을 대상으로 투자유치보조금을 지원해 성장 기반을 확보할 수 있도록 하고, 기술닥터 지원, 스마트공장 구축 및 컨설팅 지원, 소규모 기업환경 개선사업 등 기술개발과 작업환경 개선을 위한 지원책도 함께 소개했다.

이어진 질의응답 및 건의사항 청취 시간에는 기업인들이 겪는 현장의 어려움이 허심탄회하게 논의됐다. 기업인들은 ▲불합리한 규제 개선 ▲우수 인력 확보를 위한 지원 확대 ▲교통·물류 등 산업 인프라 확충 등을 건의했다.

이현재 하남시장을 비롯한 유관기관 관계자들이 21일 시청 상황실에서 열린 ‘하남시 우수기업 간담회’을 진행하고 있다. 하남시 제공 원본보기 아이콘

이현재 시장은 건의된 사항에 대해 "하남시의 지속 가능한 성장은 우리 기업들에 달려있다"며 "오늘 개진된 의견은 관련 부서 및 유관기관과 긴밀히 검토해 실질적 개선 방안을 마련하고 시정에 적극 반영하겠다"고 말했다.

이어 "이번 간담회를 통해 확인한 애로사항을 토대로 기업의 성장을 저해하는 요소들을 과감히 개선해 '기업하기 좋은 하남'을 만드는 데 행정력을 집중하겠다"고 밝혔다.





