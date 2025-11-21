강원도교육청, ‘더 나은 작은학교 교육과정 브랜딩’ 우수사례 공유회 개최

강원교육청, '작아서 더 매력적인 학교' 실현

학교 특색 교육과정 우수사례 공유로 큰 호응

강원특별자치도교육청(신경호 교육감)은 2025 '더 나은 작은학교 교육과정 브랜딩' 우수사례 공유회를 21일 원주 기후변화대응교육연구센터 강당에서 개최했다.

이번 공유회는 학령인구 감소 시대에도 '작아서 더 매력적인 학교'를 지향하며 작은학교 교육력 강화 및 학교와 지역사회 간 지속가능한 상생 기반을 마련하기 위해 추진되었다.

2025년 기준 재학생 60명 이하 중학교를 대상으로 운영 중인 '더 나은 작은학교' 교육과정 브랜딩 사업의 성과를 공유하고 우수사례를 확산하고자 본 행사를 마련했다.

행사에는 작은학교 교육과정 브랜딩 사업 운영학교 관리자와 담당 교원, 도내 재학생 60명 이하 학교의 교원, 그리고 관심 있는 교육전문직원 등 50여 명이 참석해 작은학교 교육의 미래 방향을 함께 모색했다.

주요 프로그램으로는 학령인구 감소 시대 작은학교가 나아가야 할 방향을 제시하기 위해 전문 컨설턴트가 '학령인구 감소에 따른 미래교육 방향 및 작은학교 교육과정 운영 방안'을 주제로 특별 강연을 진행했으며, 이어진 우수사례 나눔에서는 지역의 특색을 살린 브랜딩 교육과정 우수사례 3편이 발표되어 큰 호응을 얻었다.

△임계중학교의 백두대간의 자연과 문화를 담아낸 '백두대간에 살며, 사랑하며 교육과정' △공근중학교의 지역과 연계하여 환경 인식을 높인 '자전거로 탄소중립 실천 프로젝트' △방산중학교 지역의 전통문화를 계승하고 발전시킨 '방산 백자 장인되기 프로젝트'를 각각 발표하며 작은학교의 잠재력과 지역 연계 교육의 성공적인 모델을 제시했다.

김성래 중등교육과장은 "이번 공유회를 통해 작은학교의 우수사례를 적극적으로 나누며 교원들의 교육과정 기획과 브랜딩 역량을 높일 수 있었다"며 "작은학교 교육과정 브랜딩의 가치를 지속적으로 확산해 교육공동체 모두가 만족하는 교육 환경을 조성하고, 학교와 지역사회의 지속가능성을 높이는 데 꾸준히 노력하겠다"고 말했다.





춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



