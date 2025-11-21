롯데칠성음료 오포공장·명성어린이집, 광주시에 이웃돕기 성금·온누리상품권 기탁

롯데칠성 3500만원·명성어린이집 198만원 광주시에 전달

롯데칠성음료(주) 오포공장과 명성어린이집이 지역의 어려운 이웃을 돕기 위해 온누리상품권과 성금을 광주시에 기탁했다.

롯데칠성음료(주) 오포공장 윤현철 공장장이 지난 20일 광주시청을 방문해 방세환 시장에게 온누리상품권 1만원권 3500매(3500만원 상당)를 전달하고 있다. 경기 광주시 제공

윤 공장장은 "1979년 광주에 공장을 설립한 이후 지역사회와 함께 성장해 왔다"며 "경제적으로 어려움을 겪는 이웃들에게 실질적 도움이 되고 지속가능한 지역사회를 만드는 데 보탬이 되고자 기부를 결정했다"고 말했다.

같은 날 명성어린이집에서도 광주시청을 찾아 이웃돕기 성금 198만4000원을 기탁했다.

김호식 원장은 "2025년 활동 주제인 '지구 생태 환경'을 실천하기 위해 학부모와 함께 아나바다 운동을 진행하며 자연스럽게 바자회를 열었다"며 "아이들과 지구 보존의 가치도 배우고 보육위원회 논의를 통해 수익금 전액을 불우이웃돕기 성금으로 전달하기로 했다"고 기탁 동기를 밝혔다.

방세환 시장은 "기탁자들의 따뜻한 나눔에 깊이 감사드린다"며 "전달해 주신 성금과 온누리상품권은 기부자의 뜻에 따라 도움이 필요한 가정에 전달하겠다"고 말했다.





경기 광주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



