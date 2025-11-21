본문 바로가기
남원시, 식품안전관리 우수 집단급식소 3곳 지정

호남취재본부 백건수기자

입력2025.11.21 14:56

남원시노인복지관·의료법인 남원성일병원 등

전북 남원시가 지난해에 이어 올해에도 식품안전관리 우수 집단급식소 3개소를 지정했다.


21일 시에 따르면 이번에 선정된 곳은 전북도교육청학생수련원, 남원시노인복지관, 의료법인 남원성일병원 총 3개소다.

남원시가 지난해에 이어 올해에도 식품안전관리 우수 집단급식소 3개소를 지정했다. 남원시 제공

남원시가 지난해에 이어 올해에도 식품안전관리 우수 집단급식소 3개소를 지정했다. 남원시 제공

시는 지난해 선정된 3개소(남원의료원, 용북중학교, 풍악복지재단 편한세상)를 포함해 모두 6개소가 식품안전관리 우수집단급식소로 지정·관리되고 있다.

앞서 시는 지난달 사회복지시설, 병원, 산업체, 어린이집 등 신청 집단급식소 10개소와 재평가 대상 집단급식소 3개소를 대상으로 식품안전관리 점검·평가를 실시했다.


식품안전관리 점검·평가는 집단급식소의 ▲시설 등 환경 ▲개인위생 ▲공정관리 ▲식품 보관·운송 등 총 32개 항목에 대해 이뤄졌다.


시는 올해 선정된 3개소에 대해 식품안전관리 우수 집단급식소 현판을 부착하고, 내달 중 식중독 예방관리 물품을 지원할 예정이다.

시 관계자는 "식품안전관리 우수 집단급식소 지정·관리 사업을 통해 단체 급식의 선제적 식중독 예방과 위생수준 향상을 기대한다"고 말했다.





호남취재본부 백건수 기자 baekok@asiae.co.kr
