대전 지역 7개 방산·드론 기업, 폴란드서 1521만달러 상담 성과

NATO·EU 방산기업과 직접 접점 넓히는 계기 마련

대전 지역 7개 방산·드론 기업이 폴란드서 1521만달러 상담 성과를 거두며, 북대서양조약기구(NATO) 및 유럽연합(EU) 방산기업과 직접 접점을 넓히는 계기가 됐다.

대전테크노파크는 지난 13일(현지 시각) 폴란드 바르샤바에서 열린 '방위산업 기술 비즈니스 교류'에서 대전 지역 7개 방산·드론 기업이 1521만 달러(한화 223억 4195만 원 상당) 규모의 수출 상담 성과를 거뒀다고 밝혔다.

이번 상담회는 대전 TP와 대한무역투자진흥공사(KOTRA)가 공동으로 방산 사절단을 파견해 진행한 1대1 비즈니스 상담회로, 폴란드 바르샤바 현지에서 개최됐다.

폴란드는 최근 동북 지역 국경 안보 강화에 나서며 국방예산을 확대하고 군 현대화를 추진하고 있으며 이에 따라 우리나라와의 방산 협력도 점차 확대되고 있다.

이번 상담회에는 대전 기반의 7개 기업이 참여해 대전 특화 미래 방산 기술을 선보이며 현지 기업들로부터 높은 관심을 받았고, 폴란드 주요 방산기업들과 협력 가능성을 타진하며 중동부 유럽 시장 진출 기회를 모색했다.

참여 기업은 ▲더피치(골판지 드론) ▲위플로(드론 점검 솔루션) ▲네스앤텍(소총사격 무인항공기) ▲두타기술(안티드론) ▲센서테크(화학물질 탐지장비) ▲태경전자(드론) ▲지에스에스(전파흡수체·메타서피스 RAM) 등 7개사다.

김우연 대전 TP 원장은 "이번 폴란드 교류는 대전 방산기업들이 유럽 시장에서 기술 경쟁력을 다시 한번 입증한 성과"라며 "유럽 주요 방산기업과의 연계가 해외 진출 속도를 높이는 중요한 발판이 될 것으로 보고 대전 TP도 수출 확대와 글로벌 협력 기반 강화를 위한 맞춤형 지원과 후속 사업을 지속해 나가겠다"고 말했다.





충청취재본부 모석봉 기자 mosb@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>