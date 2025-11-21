본문 바로가기
은행연합회, '코리아 핀테크 위크'서 청소년 금융교육 진행

오규민기자

입력2025.11.21 10:17

시계아이콘00분 21초 소요
은행연합회가 금융위원회 주최 '코리아 핀테크 위크 2025'에서 오는 28일 '청소년이 꼭 알아야 할 금융이야기'라는 주제로 청소년 금융교육을 진행한다고 밝혔다.


이번 금융교육에서는 청소년을 대상으로 은행연합회의 대표적 금융교육 프로그램인 뮤지컬 '유턴'을 공연하고, 보드게임 '금융맨 도둑잡기'를 진행하여 미래를 대비하는 금융생활의 중요성을 습득하는 기회를 제공한다. 뮤지컬은 은행연합회가 올바른 금융생활의 중요성을 알리고자 제작한 뮤지컬로, 2016년부터 전국의 중학교를 찾아가 500회 이상 공연했다. 보드게임의 경우 단리, 복리, 정기적금, 정기예금, 대출, 신용 등 금융 관련 용어를 이해하기 위해 만들어졌다.


조용병 은행연합회장은 "대한민국의 미래를 이끌 청소년들이 이번 체험을 통해 금융지식을 쌓고 올바른 금융관을 갖춰가는 데 큰 도움이 되길 바란다"고 말했다.

서울 중구 은행연합회관. 사진=강진형 기자aymsdream@

서울 중구 은행연합회관. 사진=강진형 기자aymsdream@

원본보기 아이콘




오규민 기자 moh011@asiae.co.kr


