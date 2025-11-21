KCC글라스, 2025 한국품질만족지수 4관왕

PVC 바닥재·저방사유리·데코레이션필름·판유리 부문

KCC글라스는 '2025 한국품질만족지수(KS-QEI)' 4개 부문 1위 수상을 기념해 고객 감사 사회관계망서비스(SNS) 이벤트를 진행한다고 21일 밝혔다.

한국품질만족지수는 한국표준협회와 한국품질경영학회가 공동으로 개발한 품질 평가 모델로 실제 제품을 구매하거나 이용한 소비자 의견과 제품 전문가 평가를 함께 반영해 선정한다.

KCC글라스가 2025 한국품질만족지수(KS-QEI) 수상 기념 SNS 이벤트를 진행한다. KCC글라스 AD 원본보기 아이콘

KCC글라스는 이번 평가에서 ▲PVC 바닥재 16년 연속 ▲저방사유리(코팅유리) 9년 연속 ▲데코레이션 필름 6년 연속 1위 수상에 더해 올해 새롭게 신설된 판유리 부문에서도 1위를 차지하며 4관왕에 올랐다.

KCC글라스는 이번 수상을 기념해 오는 30일까지 홈씨씨 공식 인스타그램에서 이벤트를 진행한다. 추첨을 통해 선정된 20명의 당첨자에게는 소정의 경품을 제공한다.

KCC글라스 관계자는 "이번 KS-QEI 수상은 KCC글라스의 기술력과 품질 경쟁력에 대한 고객분들의 신뢰가 만들어낸 결과"라고 했다.





이성민 기자 minute@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>