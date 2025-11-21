강원도, '영은사 석조비로자나삼불좌상' 등 5건 신규 문화유산 지정 고시

강원도,유형문화유산 4건·문화유산자료 1건 신규 지정

도, 역사문화 고유성 담고 있는 신규 국가유산 발굴 지속 추진

강원특별자치도(도지사 김진태)는 21일 도 유형문화유산 4건과 문화유산자료 1건을 신규 지정 고시한다고 밝혔다.

이번에 지정된 문화유산은 유형문화유산 4건과 문화유산자료 1건이다.

이번에 유형문화유산으로 지정된 삼척 영은사 석조비로자나삼불좌상은 1811년 조성된 것으로 추정되며, 본존 비로자나불과 약사불, 아미타불로 구성된 중대형의 석불좌상이다. 경주 불석으로 제작되었으며 뛰어난 조각 수법이 돋보인다.

또한, 삼척 신흥사 석조석가여래삼존좌상은 1674년 조성된 것으로 추정되며, 17세기 후반 불석 조각에 뛰어난 역량을 보인 조각승 승호(勝湖)의 초기 작품 연구에 중요한 단서를 제공한다는 점에서 가치를 인정받았다.

흥선대원군 이하응 간찰 및 제문은 흥선대원군이 정치적 실각 직후인 1874년에서 1877년 사이에 직접 작성한 고문서로, 당시 흥선대원군의 심리 상태와 국내외 정세를 구체적으로 파악할 수 있어 시대별 서체 연구의 중요한 자료로 평가된다.

박시형 교지 일괄은 15세기 강릉박씨 인물인 박시형에게 교부된 백패 교지 1점과 고신 교지 6점 총 7점으로 구성되어 있다. 특히 15세기 백패 교지는 현존 실물이 희소하여 사료적 가치가 매우 높다.

문화유산자료로 지정된 삼척 감로사 원당도는 민화 형태로 조성되었으며, 화기를 통해 조성 시기, 봉안 장소, 화사 등을 알 수 있는 귀한 사례로 같은 유형 작품의 제작 시기 추정 기준이 된다는 점에서 중요한 의미를 지닌다.

이번 신규 지정을 통해 강원특별자치도는 국가지정 213건, 도지정 475건, 등록 56건 등 총 744건의 국가유산을 보유하게 됐다.

정연길 강원특별자치도 문화체육국장은 "강원지역의 역사와 문화를 담고 있는 국가유산을 지속적으로 발굴하여 미래 세대에 그 가치를 전달할 수 있도록 적극 노력하겠다"고 말했다.





