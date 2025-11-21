본문 바로가기
Dim영역
문화·라이프
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

여행·레저

관광공사 '지역사회공헌 인정기관'…A+ 등급 획득

박병희기자

입력2025.11.21 09:03

시계아이콘00분 22초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

한국관광공사는 보건복지부와 한국사회복지협의회가 공동 주관하는 '지역사회공헌 인정제'에서 A+등급을 획득, 인정기관으로 선정됐다고 21일 밝혔다.

관광공사 '지역사회공헌 인정기관'…A+ 등급 획득
AD
원본보기 아이콘

지역사회공헌 인정제는 기관의 사회공헌 활동을 공식 평가하는 제도로 ESG경영 실천 수준, 비영리단체와의 협력, 사회공헌 성과 등을 종합적으로 심사해 선정한다.


관광공사는 올해 처음으로 인정제 평가에 도전해 환경(E)·사회(S)·투명경영(G) 등 3개 영역, 7개 분야 모두에서 최고수준(5단계)을 획득했다. 특히 투명경영 분야에서는 우수한 정보공개 실적 등으로 만점을 받았다. 관광공사는 관광을 매개로 취약계층 대상 여행프로그램을 운영하고, 지역축제 활성화 지원, 인구감소지역 디지털관광주민증 사업 등을 추진 중이다.

서영충 관광공사 사장직무대행은 "지역사회 발전을 위한 활동이 공식적으로 인정받게 되어 의미가 깊다"며 "관광공사는 ESG경영을 기반으로, 지역에서 실질적으로 체감할 수 있는 사회공헌 활동을 지속해 나갈 것"이라고 밝혔다.





박병희 기자 nut@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

[단독]'연매출 10조' ADC항암제 개발 출격 삼성…美·유럽도 전례 없어[양날개 편 삼성바이오]② [단독]'연매출 10조' ADC항암제 개발 출격 삼성…... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

내구레이스 새 강자 노린다…제네시스 모터스포츠 산실 'GMR 워크샵'

"모델대회 맞아?"…중국서 우승자 체형 두고 공정성 시비 폭발

"여보, 장어값 대폭락이래" 외식하려고 했더니…어민들만 피눈물?

카리나·제니도 입었다…"이게 왜 예쁘지?" 장바구니에 '쓱' 인기 폭발

뜨끈뜨끈한 '길거리 K간식'…해외서도 '핫해'

연초대비 3배 급등한 양상추…양배추로 채운 햄버거?

고액자산가, 이달 변동성 확대에 주식 비중 줄였다

새로운 이슈 보기