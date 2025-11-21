본문 바로가기
서울시립대 김성곤 교수, '제27회 대한민국디자인대상' 국무총리 표창

최영찬기자

입력2025.11.21 14:29

서울시립대학교는 디자인학과의 김성곤 교수가 지난 12일 코엑스에서 열린 '2025년 제27회 대한민국디자인대상' 시상식에서 국무총리표창을 받았다고 21일 밝혔다. 이번 행사는 산업통상자원부와 한국디자인진흥원이 공동 주최했다.

'2025년 제27회 대한민국디자인대상' 수상자들이 기념사진을 촬영하고 있다. 서울시립대학교

대한민국디자인대상은 1999년부터 매년 개최되는 디자인 분야 정부포상으로, 디자인을 통해 산업 경쟁력과 국민 삶의 질 향상에 기여한 개인과 단체를 선정해 시상한다. 올해는 서류심사, 발표심사, 공적심사 등을 거쳐 개인 22명, 단체 8곳, 전문회사 4곳이 최종 수상자로 결정됐다.


김성곤 교수는 디자인공로 부문에서 국무총리표창을 수상했다. 그는 오랜 기간 디자인 교육과 연구 발전에 이바지했으며, 디자인 전문 인력 양성, 학문적 기반 확립, 지역 디자인 생태계 강화 등 다양한 분야에서 꾸준한 성과를 내왔다. 특히 공공 및 산업 분야와의 연계 강화를 통해 높은 평가를 받았다.

이번 수상은 서울시립대학교 디자인학과의 교육과 연구 역량이 국가적으로 인정받는 계기가 됐다. 학과는 앞으로도 디자인 인재 양성과 산업 발전에 기여하는 역할을 이어갈 것으로 기대된다.





최영찬 기자 elach1@asiae.co.kr
