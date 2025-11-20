본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

호남

남원시 '옻칠·갈이 교육' 수료식·작품 전시회

호남취재본부 백건수기자

입력2025.11.20 13:39

시계아이콘00분 31초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

'목공예 전통 기술' 전승·발전

전북 남원시가 오는 20일부터 2일간 시청 강당에서 '2025 남원시 옻칠·갈이 교육' 수료식과 작품 전시회를 연다.


20일 시에 따르면 옻칠·갈이 교육은 2014년을 첫 시작으로 옻칠·갈이 분야의 전문 인력을 양성하고 남원 목공예 전통 기술을 전승·발전시키고자 마련됐다.

남원시가 오는 20일부터 2일간 시청 강당에서 '2025 남원시 옻칠·갈이 교육' 수료식과 작품 전시회를 연다. 남원시 제공

남원시가 오는 20일부터 2일간 시청 강당에서 '2025 남원시 옻칠·갈이 교육' 수료식과 작품 전시회를 연다. 남원시 제공

AD
원본보기 아이콘

교육 과정은 옻칠과 갈이 2개 부문으로 옻칠 초급·중급·고급반, 갈이 기초·심화반 총 5개 반을 구성, 지난 5월부터 이달까지 약 7개월간 실기 중심의 맞춤 교육이 진행됐다.

21일 수료식에서는 7개월간의 교육과정을 이수한 옻칠 과정 27명과 갈이 과정 11명 총 38명에게 수료증을 수여하며, 수강생들이 그동안 갈고 닦은 작품은 20일부터 이틀간 전시회를 통해 시민들에게 공개될 예정이다.


한편, 전시회 기간 옻칠목공예 동호회인 '옻사랑' 회원들이 협찬한 제품들을 특별할인가로 판매해 그 수익금은 전액 어려운 이웃을 위해 사용할 예정이다.


시는 이번 교육에 대한 수강생 만족도 조사 결과를 토대로 내년 교육과정을 더욱 내실 있게 운영할 계획이다. 내년 교육은 5월 개강을 목표로 5개 과정 40명 규모로 추진되며, 오는 3월부터 참여자를 모집할 예정이다.




호남취재본부 백건수 기자 baekok@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

대재앙 왔다 '발칵' 뒤집힌 일본…"입을 떡 벌린 채" 대량 폐사 '60년만에' 처음 대재앙 왔다 '발칵' 뒤집힌 일본…"입을 떡 벌린 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"마치 전쟁터 같다" 강풍이 키운 대형 화재에 日 마을 초토화

"이것도 저것도 입을 떡 벌리고"…60년만에 '대재앙' 닥쳤다는 일본

박지현, 새벽 배송 논란에 "강요된 선택을 필수라 할 수 있나"

살충제 뿌린 발리 호스텔서 중국인 사망…20여명 집단 중독

우울증은 마음의 병?…신체 면역 이상 반응도 영향

무뇨스 "한 라인에서 10개 車모델 생산…소프트웨어 정의 공장 도입"

"전략기술 가업승계 부담 낮춘다"...野 상속공제 20% 상향 추진

새로운 이슈 보기