화순군, 정리의 신 '이지영 강사' 초청 강연

'인생이 달라지는 정리의 힘' 주제

전남 화순군이 지난 18일 화순군청 4층 대회의실에서 정리의 신 이지영 강사를 초청해 '2025 군민 행복 아카데미' 제9회 강연을 진행했다.

제9회 '2025 군민행복 아카데미' 강연 모습. 화순군 제공 AD 원본보기 아이콘

20일 군에 따르면 이번 강연에는 '인생이 달라지는 정리의 힘'을 주제로 일상 속 작은 실천과 삶을 돌아보는 메시지를 중심으로 진행되며, 참석한 군민들의 공감과 관심을 이끌었다.

'tvN 신박한 정리' 프로그램에서 활동한 이지영 강사는 편안한 분위기 속에서 사람들 스스로 생활과 생각을 돌아볼 수 있도록 자연스럽게 강연을 이끌었다.

참석 군민들은 "오랜만에 마음을 정리할 기회가 됐다"며 "일상을 새롭게 바라보는 시간이었다"고 전했다.

조미화 군 인구청년정책과장은 "이번 강연이 군민들에게 스스로 돌아보는 삶의 계기가 됐다"며 "앞으로도 우리 군민들이 다양한 분야의 전문가와 만나 성장과 배움의 기회를 얻을 수 있는 자리를 꾸준히 마련하겠다"고 말했다.

한편, 군민 행복 아카데미는 화순군이 매달 운영하는 명사 초청 강연 프로그램으로 군민 누구나 별도의 신청 없이 자유롭게 참여할 수 있다.





