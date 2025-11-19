러시아 공습에 우크라서 16명 사망·수십명 부상

젤렌스키, 러 공습 속 튀르키예 방문

20일은 우크라서 미 장성들 회동

러시아군이 19일(현지시간) 오전 우크라이나 전역에 공습을 퍼부어 현재까지 16명이 사망하고 수십명이 다쳤다.

우크라이나 국가 경찰은 이날 낮 러시아군이 오전 7시 드론과 미사일로 서부 테르노필 시와 주변을 공격해 16명이 사망하고 64명이 다쳤다고 텔레그램 메시지를 통해 밝혔다. 부상자 중 14명이 어린이였다고 경찰은 덧붙였다.

경찰은 주거용 고층 건물 두 동이 공격을 받아 화재가 난 건물 붕괴로 이어졌다고 설명했다. 또 산업 시설과 주요 기반 시설도 피해를 봤다면서 구체적 규모는 확인 중이라고 밝혔다.

러시아군은 전날 밤부터 이날 새벽까지 테르노필 외 동부 하르키우와 도네츠크, 드니프로, 서부 이바노·프란키우스크와 르비우, 수도 키이우, 미콜라이우, 드니프로 등에 폭격을 가했다. 이 지역들에서도 적지 않은 부상자가 발생했다.

러시아 공습에 파괴된 테르노필 아파트. 우크라이나 경찰 텔레그램 캡처

볼로디미르 젤렌스키 대통령은 텔레그램 메시지에서 "일상생활에 대한 이런 무모한 공격은 러시아에 대한 압박이 충분하지 않음을 보여준다"며 "효과적인 제재와 우크라이나에 대한 지원이 이를 바꿀 수 있다"며 추가 방공용 미사일 등이 필요하다고 강조했다.

러시아의 전방위적 공습 속에 젤렌스키 대통령은 이날 휴전 협상 재개를 위한 회담을 위해 튀르키예를 찾았다.

안드리 예르마크 대통령 비서실장은 엑스(X·옛 트위터)에 "젤렌스키 대통령이 이끄는 대표단의 일원으로 튀르키예에 도착했다"고 전하며 "예정된 모든 회의가 정시에 진행되며 생산적 업무 분위기 속에 이뤄지고 있다"고 적었다. 이어 "미국 특사 스티브 위트코프와 지속적으로 소통하고 있다"며 "미국 파트너들과 함께 러시아의 침공을 종식하고 공정하고 지속적인 평화를 확보하기 위해 노력하고 있다"고 했다.

젤렌스키 대통령은 튀르키예 방문을 마치고 귀국한 뒤 20일 키이우에서 댄 드리스컬 미 육군장관과 랜디 조지 미 육군 참모총장과 회동한다고 로이터 통신이 전했다.

앞서 미 일간 월스트리트저널(WSJ)은 도널드 트럼프 미국 대통령이 러시아와 우크라이나의 휴전 협상 재개를 위해 미 국방부 고위 인사들로 구성된 대표단을 우크라이나로 급파했다고 전했다.

우크라이나 주재 미국 대사관도 19일 성명에서 "드리스컬 장관과 대표단이 트럼프 행정부를 대표해 오늘 아침 키이우에 도착했다"며 "사실 조사 임무를 수행하며 우크라이나 관리들과 만나 전쟁 종식을 논의할 예정"이라고 밝혔다.

미 대표단은 우크라이나에 이어 러시아를 찾아 현지 당국자들을 면담할 계획으로 알려졌다.

미국 온라인 매체 악시오스는 트럼프 행정부가 러시아 측과 비밀리에 우크라이나전 종식을 위해 총 28개 항목으로 구성된 새로운 평화 구상안을 논의 중이라고 보도했다.





최서윤 기자 sychoi@asiae.co.kr



