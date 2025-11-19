울산 에쓰오일 공사 현장서 발판 붕괴…노동자 7명 부상

19일 울산 석유화학제품 생산시설 공사 현장에서 발판이 무너져 노동자 7명이 다치는 사고가 발생했다.

울산소방본부와 에쓰오일 등에 따르면 이날 오후 5시 2분께 울주군에 있는 에쓰오일 '샤힌 프로젝트 패키지1' 공사 현장에서 서로 다른 컨테이너 상부를 연결한 발판이 붕괴했다.

발판 붕괴 사고가 발생한 울산 울주군 에쓰오일 '샤힌 프로젝트 패키지1' 현장. 민주노총 전국플랜트건설노조 울산본부 AD 원본보기 아이콘

발판 위에 서 있던 노동자들이 약 2ｍ 아래로 떨어지면서 7명이 다쳤고, 이 중 2명은 119 구급대로 병원에 이송됐다. 현재까지 모두 경상으로 파악됐다.

당시 노동자 수십명이 퇴근 절차를 밟기 위해 해당 발판 위에서 대기 중이었던 것으로 알려졌다.

경찰과 소방 당국은 정확한 사고 원인을 조사하고 있다.





최서윤 기자 sychoi@asiae.co.kr



