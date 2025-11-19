CNN, 한국 문화 조명하는 'K에브리싱' 제작

4부작 시리즈 내년 방송
대니얼 대 김 총괄 프로듀서
'K에브리싱'에 출연하는 대니얼 대 김
미국 CNN이 한국 문화의 세계적 영향력을 분석하는 오리지널 시리즈를 제작한다.
CNN은 4부작 시리즈 'K에브리싱'을 제작해 내년에 방송한다고 19일 밝혔다. 한국의 음악과 음식, TV, 영화가 어떻게 글로벌 대중문화의 중심이 됐는지 분석하고 그 뿌리를 추적하는 내용을 보여준다.
서울, 부산 등에서 촬영됐으며 현재 K컬처를 이끄는 인물들이 출연한다. 배우 겸 감독 대니얼 대 김이 총괄 프로듀서이자 출연자로 참여한다.
일레이나 리 CNN 그룹 수석부사장은 "한국 문화가 전 세계에 미친 영향력을 개인적이면서도 폭넓은 시각에서 조명하는 시리즈"라며 "대니얼은 한국 문화에 대한 깊은 이해와 진정성을 바탕으로 시청자를 이끌 최적의 이야기꾼"이라고 말했다.
이종길 기자 leemean@asiae.co.kr
