본문 바로가기
Dim영역
문화·라이프
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

문화일반

CNN, 한국 문화 조명하는 'K에브리싱' 제작

이종길기자

입력2025.11.19 18:33

시계아이콘00분 19초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

4부작 시리즈 내년 방송
대니얼 대 김 총괄 프로듀서

'K에브리싱'에 출연하는 대니얼 대 김

'K에브리싱'에 출연하는 대니얼 대 김

AD
원본보기 아이콘

미국 CNN이 한국 문화의 세계적 영향력을 분석하는 오리지널 시리즈를 제작한다.


CNN은 4부작 시리즈 'K에브리싱'을 제작해 내년에 방송한다고 19일 밝혔다. 한국의 음악과 음식, TV, 영화가 어떻게 글로벌 대중문화의 중심이 됐는지 분석하고 그 뿌리를 추적하는 내용을 보여준다.

서울, 부산 등에서 촬영됐으며 현재 K컬처를 이끄는 인물들이 출연한다. 배우 겸 감독 대니얼 대 김이 총괄 프로듀서이자 출연자로 참여한다.


일레이나 리 CNN 그룹 수석부사장은 "한국 문화가 전 세계에 미친 영향력을 개인적이면서도 폭넓은 시각에서 조명하는 시리즈"라며 "대니얼은 한국 문화에 대한 깊은 이해와 진정성을 바탕으로 시청자를 이끌 최적의 이야기꾼"이라고 말했다.




이종길 기자 leemean@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

삼성 美공장 용접공 일당이 무려 '70만원'…"이민 가야 하나" K-공장 덮친 '인건비 폭탄' 삼성 美공장 용접공 일당이 무려 '70만원'…"이민 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"일본 가지마" 中 정부 말 떨어지자…일본행 항공권 사흘 만에 49만건 취소

출발부터 '헉헉' 한국 직장인의 비명…통근 '왕복 2시간' 세계 1.5배

포스텍 교수에 유명 강사도 "정답 없다"…수능 국어 17번 뭐길래

"손잡이 잡지 마" 엄마들 화들짝…설사·구토에 심하면 탈수로 사망 '이 바이러스' 비상

고가 달걀 논란에 입 연 이경실 "난각번호, 품질 등급과 무관"

李 대통령 흰 벤츠 타고 등장하자…'긴 머리' 좌우로 흔든 소녀들, 왜?

셀트리온 서정진 "M&A 추진 1곳과 협의…'신약기업' 전환 가속"

새로운 이슈 보기