CNN, 한국 문화 조명하는 'K에브리싱' 제작

미국 CNN이 한국 문화의 세계적 영향력을 분석하는 오리지널 시리즈를 제작한다.

CNN은 4부작 시리즈 'K에브리싱'을 제작해 내년에 방송한다고 19일 밝혔다. 한국의 음악과 음식, TV, 영화가 어떻게 글로벌 대중문화의 중심이 됐는지 분석하고 그 뿌리를 추적하는 내용을 보여준다.

서울, 부산 등에서 촬영됐으며 현재 K컬처를 이끄는 인물들이 출연한다. 배우 겸 감독 대니얼 대 김이 총괄 프로듀서이자 출연자로 참여한다.

일레이나 리 CNN 그룹 수석부사장은 "한국 문화가 전 세계에 미친 영향력을 개인적이면서도 폭넓은 시각에서 조명하는 시리즈"라며 "대니얼은 한국 문화에 대한 깊은 이해와 진정성을 바탕으로 시청자를 이끌 최적의 이야기꾼"이라고 말했다.





