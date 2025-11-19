남양주시, '다함께돌봄센터 14호점' 개소…아동 돌봄 인프라 확충 박차

다산 중앙공원에 개소

경기 남양주시(시장 주광덕)는 19일 다산 중앙공원 내 등성이숲센터 3층에 위치한 '남양주시다함께돌봄센터 14호점'의 개소식을 개최했다.

주광덕 남양주시장(앞줄 가운데)이 19일 다산 중앙공원 내 등성이숲센터 3층에 위치한 '남양주시다함께돌봄센터 14호점'의 개소식을 개최한 후 참석자들과 기념촬영을 하고 있다. 남양주시 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 개소는 맞벌이 가구 증가 등으로 인한 방과 후 돌봄 공백 문제를 해소하고, 아동이 안전하고 풍요로운 환경에서 성장할 수 있도록 하기 위해 추진됐다.

행사에는 주광덕 시장을 비롯해 시의원, 시설 수탁법인인 교육공동체 우리누리 사회적협동조합(대표 김현아)과 운영위원회 위원 등도 자리를 함께해 의미를 더했다.

'남양주시다함께돌봄센터 14호점'은 약 181.87㎡ 규모의 공간을 초등돌봄에 적합하도록 리모델링해 조성됐다. 내부는 △활동실 △정적공간 △조리공간 △사무공간 등으로 구성돼 안전한 돌봄 운영은 물론, 놀이·문화·체육 프로그램을 통해 다양하고 즐거운 방과 후 돌봄 서비스를 제공할 수 있도록 마련됐다.

주광덕 시장은 "취임 당시 약속했던 '다함께돌봄센터 20개소 설치' 과업을 초과 달성하게 돼 매우 뜻깊게 생각하고, 오는 12월 유네스코 아동친화도시 인증 신청도 앞두고 있다"고 전했다.

주광덕 남양주시장이 19일 다산 중앙공원 내 등성이숲센터 3층에 위치한 '남양주시다함께돌봄센터 14호점'의 개소식에서 축사를 하고 있다. 남양주시 제공 원본보기 아이콘

이어 "돌봄이란 결국 아이의 세상을 함께 만들어 가는 일이며, 이는 곧 도시의 미래를 설계하는 일이라고 생각한다"며 "여기 계신 모든 분들께서 아이들의 행복과 부모님의 안심을 위한 돌봄의 가치를 잊지 말고, 대한민국 최고의 돌봄 환경을 함께 만들어 주시길 당부드린다"고 밝혔다.

시는 오는 12월 중 다함께돌봄센터 15호점 설치도 준비하는 등 지속적으로 돌봄 시설을 확충하고 있으며, 앞으로도 학부모가 안심하고 아이를 맡길 수 있는 돌봄 환경 조성에 적극 나설 계획이다.





남양주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



