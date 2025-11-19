본문 바로가기
Dim영역
골프
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

경기일반

김효주와 최혜진, 12월 부산 출격

노우래기자

입력2025.11.19 16:15

시계아이콘00분 21초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

이벤트 백송홀딩스·부산일보 채리티 매치
황유민, 박현경, 이예원, 배소현 등판
팀 대결 방식, 상금 50% 기부금 전달

김효주와 최혜진이 12월 부산에 뜬다.


여자 골프 이벤트 대회인 백송홀딩스·부산일보 채리티 매치가 12월 6일부터 이틀간 부산 기장군 아시아드 컨트리클럽에서 열린다.

이번 대회는 해외파와 국내파의 대결이다. 해외파인 김효주, 최혜진, 황유민과 국내파 박현경, 이예원, 배소현이 팀을 이뤄 승부를 가린다. 황유민은 2025시즌까지 한국여자프로골프(KLPGA) 투어에서 뛰었으나 2026시즌 미국 진출을 앞두고 있어 해외파로 분류됐다.

해외파와 국내파가 12월 부산에서 이벤트 대회 백송홀딩스·부산일보 채리티 매치를 펼친다. 지애드스포츠 제공

해외파와 국내파가 12월 부산에서 이벤트 대회 백송홀딩스·부산일보 채리티 매치를 펼친다. 지애드스포츠 제공

AD
원본보기 아이콘

백송홀딩스·부산일보 채리티매치의 총상금은 3억원이다. 우승팀 2억원, 준우승팀 1억원을 받는다. 하루에 3개의 싱글 매치플레이가 열린다. 이틀 동안 총 6경기다. 상금의 50%는 좋은 곳에 사용하는 기부금으로 쓰인다.


입장권은 19일 오후 5시부터 온라인 티켓 판매 사이트 티켓맨에서 살 수 있다. 대회 관련 자세한 내용은 지애드스포츠 공식 인스타그램에 있다.




노우래 기자 golfman@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

삼성 美공장 용접공 일당이 무려 '70만원'…"이민 가야 하나" K-공장 덮친 '인건비 폭탄' 삼성 美공장 용접공 일당이 무려 '70만원'…"이민 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"일본 가지마" 中 정부 말 떨어지자…일본행 항공권 사흘 만에 49만건 취소

출발부터 '헉헉' 한국 직장인의 비명…통근 '왕복 2시간' 세계 1.5배

포스텍 교수에 유명 강사도 "정답 없다"…수능 국어 17번 뭐길래

"손잡이 잡지 마" 엄마들 화들짝…설사·구토에 심하면 탈수로 사망 '이 바이러스' 비상

고가 달걀 논란에 입 연 이경실 "난각번호, 품질 등급과 무관"

李 대통령 흰 벤츠 타고 등장하자…'긴 머리' 좌우로 흔든 소녀들, 왜?

셀트리온 서정진 "M&A 추진 1곳과 협의…'신약기업' 전환 가속"

새로운 이슈 보기