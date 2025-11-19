본문 바로가기
한수정, 국가품질경영대회 '국무총리 표창'

대전=정일웅기자

입력2025.11.19 16:02

시계아이콘00분 23초 소요
한국수목원정원관리원(한수정)은 산업통상자원부 주최, 한국표준협회 주관의 '제51회 국가품질경영대회'에서 국무총리 표창을 받았다고 19일 밝혔다.


19일 이용석 한수정 기획이사(왼쪽 세 번째)가 ‘제51회 국가품질경영대회’ 국가품질혁신상 인재개발 부문 시상식에서 국무총리 표창을 받은 후 기념촬영을 하고 있다. 한국수목원정원관리원 제공

19일 이용석 한수정 기획이사(왼쪽 세 번째)가 '제51회 국가품질경영대회' 국가품질혁신상 인재개발 부문 시상식에서 국무총리 표창을 받은 후 기념촬영을 하고 있다. 한국수목원정원관리원 제공

국가품질경영대회는 품질경영혁신 활동으로 경영 성과를 창출, 국가 산업 경쟁력 향상에 기여한 유공자와 기업·단체를 선정해 시상하기 위해 열린다. 한수정은 이 대회 국가품질 혁신상 인재개발 부문에서 공로를 인정받아 시상 기관 명단에 올랐다.

대회에서 한수정은 기관 특성에 맞는 직군·직무별 필요 역량모델을 정립하고 직급 및 생애주기별 역량 강화 프로그램과 미래형 인재양성 콘텐츠를 체계적으로 운영해 온 점을 높게 평가받았다.


심상택 한수정 이사장은 "한수정은 '최고의 서비스는 최고의 인재로부터 비롯된다'는 믿음으로 임직원의 역량을 키우기 위해 노력했다"며 "앞으로도 '지속가능한 수목원·정원 가치 확산으로 모두의 행복에 기여 한다'는 미션과 '자연과 국민을 연결하는 K-수목원·정원 글로벌 허브'라는 비전을 이행하기 위해 노력하겠다"고 말했다.




대전=정일웅 기자 jiw3061@asiae.co.kr
