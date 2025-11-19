"저러다 불나면 어쩌려고"…스타벅스서 이번엔 '전동휠 충전' 포착

민폐 vs 자유 갑론을박

카페 內 충전, 어디까지?

한 스타벅스 이용객이 자리에서 전동휠을 충전하고 있다. 온라인 커뮤니티 AD 원본보기 아이콘

프렌차이즈 카페에 개인 모니터를 들고와 사용하고, 멀티탭을 통해 다수의 개인 전자기기를 충전하는 등의 행태가 꾸준히 지적되고 있는 가운데 스타벅스에서 전동휠을 충전하는 모습이 포착돼 논란이 되고 있다.

다만 부피도 크지 않을 뿐더러 개인 휴대전화나 노트북을 충전하는 것과 차이가 없다는 입장과, 카페 내 콘센트는 업무나 편의를 위한 소형 장비 충전용이며 전력이 과도하게 사용되는 장비를 충전하는 것은 민폐라는 주장으로 갈리고 있다.

19일 한 온라인 커뮤니티에는 '스타벅스서 전동휠 충전을 포착했다'는 제보글이 접수됐다. 사진에는 한 남성의 것으로 추정되는 전동휠이 창가 쪽 바형 테이블에 위치한 콘센트를 통해 충전되고 있었고, 부피는 배낭가방 정도였다.

주변 통행을 방해하는 정도는 아니었지만 다수 누리꾼들은 우려의 목소리를 전했다. "저런 사람들이 많아지면 평범하게 충전하는 사람들도 못하도록 막히게 된다", "리튬이온 배터리일 텐데, 화재가 나면 어쩌려고 저러나"등의 반응이었다.

다만 충전이 가능한 자리에서 주변에 직접적 피해를 주는 것이 아니기 때문에 문제가 되지 않는다는 이들도 있었다. 한 누리꾼은 "우리가 무슨 피해가 있냐. 핸드폰이나 노트북, 작은 전자기기는 되고 전동휠은 안되는 이유를 모르겠다"며 "공간 차지 때문에 그런 것이면 캐리어나 가방을 놓는 것은 괜찮은건가"라고 주장했다.





박지수 인턴기자 parkjisu09@asiae.co.kr



