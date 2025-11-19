경산시, 2025년 한의약 육성 공모전 '최우수'

맞춤형 전략·세부 사업 구체화 시행 노력 인정

경산시(시장 조현일)는 18일 서울 SETEC 컨벤션센터에서 열린 보건복지부 주관 '2025년 한의약 육성 지역계획 수립 성과보고회'에서 최우수상을 수상했다.

이번 성과보고회는 전국지방자치단체를 대상으로 한의약 육성 지역계획 우수사례 공모전에 응모한 지자체 중 전략 및 사업의 연관성 외 4개 항목을 종합적으로 심사해 시상·격려하고 우수사례 공유 및 내년도 사업 발전 방향 모색 등을 하기 위해 마련됐다.

한의약 육성 지역계획은 2024년부터 지자체의 한의약 육성 지역계획 수립이 의무화됨에 따라 시민의 생애주기별 건강 예방 및 증진에 한의약의 적용으로 한의약 접근성 강화 및 지역 내 한의약 산업 인프라 구축을 위해 지역 실정에 맞는 한의약 육성 지역계획을 수립하고 있다.

이에 따라 경산시는 '한의약 기반 온 시민이 행복한 건강 세상'을 비전으로 설정하고 지역 일반현황 및 한의약 현황을 면밀히 분석해 추진 전략과 세부 과제를 구체화한 계획을 수립했다.

주요 내용으로는 ▲한의약 육성 기반 조성을 위한 ①한의약 육성 T/F팀 구성·운영 ②동의 한방촌 운영 ③한방의료기관 및 약업소 지도 검점 ▲예방 중심의 한방 건강 증진 구현을 위한 ①경산 치유의 숲 운영 ②한방 건강 행복 대학 운영 ③산후 조리비 지원 ▲공공의료 강화를 통한 한방 의료 제공으로 ①지역사회 중심 재활사업 ②일차 의료(한의과) 방문 진료 수가 시범 사업 ③한의약 난임 지원사업 ④공공 의료 기관 내 한방진료실 운영 등이 포함됐다.

안병숙 보건소장은 "이번 수상은 우리 시의 풍부한 한의약 기반을 바탕으로 지역 실정에 맞는 전략 수립 및 체계적 시행 노력이 인정 받은 결과이다"며 "앞으로도 지역의 한의약 자원을 적극 발굴·활용해 한의약 접근성의 향상 및 실효성 있는 계획으로 시민의 건강 증진에 최선을 다하겠다"고 밝혔다.





