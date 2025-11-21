본문 바로가기
Dim영역
사회
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

일반

안전 사회 vs 감시 사회…단속보다 강한 시민의 눈

변선진기자

입력2025.11.21 11:29

시계아이콘01분 27초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

공공 신고 앱 보편화 효과
규범의식 확산 긍정적 역할
유튜브 응징 콘텐츠 '인기'
사소한 실수까지 비난 대상
분노 해소용 신고 늘어나
"신고 범위·목적 재정립 필요"

직장인 A씨(41)는 최근 방향지시등을 켜지 않은 채 운전했다가 누군가 블랙박스 영상으로 신고해 과태료 고지서를 받았다. 그는 "사고 위험성이 전혀 없다고 판단해 깜빡이를 켜지 않았는데 뒤늦게 과태료를 받으니 억울한 마음이 든다"고 말했다.


교통 위반 통지 관련 이미지. 챗GPT

교통 위반 통지 관련 이미지. 챗GPT

AD
원본보기 아이콘

최근 일상 속 질서 위반 행위에 대한 시민 제보가 급증하고 있다. 공공 신고 애플리케이션(앱)의 보편화와 응징 성향의 유튜브 콘텐츠의 영향이 크다는 분석이다. 그러나 사적 감시가 일상화되면서 사회가 지나치게 경직될 수 있다는 우려도 나온다.

21일 행정안전부에 따르면 '안전신문고' 앱을 통한 공익신고는 2017년 22만6919건에서 지난해 1243만4938건으로 7년 사이 55배 상승했다. 특히 지난해의 경우 전년(752만8979건) 대비 65.2% 폭증했다. 안전신문고는 불법 주정차, 자동차 교통위반, 쓰레기 무단 투기 등 일상 속 각종 위법·질서 저해 행위를 시민이 직접 신고할 수 있는 공공 제보 플랫폼이다.


경찰청 교통법규 위반 적발 건수 역시 지난해 2569만6325건으로 사상 최대였다. 회사원 장모씨(37)는 "교통 위반 사항에 대해 최근 3개월 사이 20건 넘게 신고했다"며 "사회가 조금이라도 더 안전하고 나아지길 바라는 마음에서 신고하고 있는 것"이라고 전했다. 실제 적발 건수 증가는 단속 강화보다 시민 신고의 영향이 더 크다. 경찰 관계자는 "현장 단속이 필수였던 방향지시등 미점등이나 정지선 침범조차 이제는 시민 제보를 통해 적발되는 비중이 크게 늘어난 추세"라고 설명했다.


이 같은 공익신고는 사회 안전망 강화에 기여한다는 평가를 받는다. 교통질서나 환경 위반에 대한 시민 참여가 높아질수록 규범 의식이 확산되고, 단속 사각지대가 줄어드는 긍정적 효과가 있어서다. 전문가들은 이러한 '참여형 감시'가 공공기관의 인력 한계를 보완하며 안전사회를 만드는 데 긍정적 역할을 한다고 평가한다. 불법 주정차나 쓰레기 투기 등은 신고를 통해 개선되는 사례가 많아지고 있다.

문제는 '감시 사회'로의 변질 가능성이다. 단순 위반보다 '응징'을 목적으로 한 신고가 늘면서 사소한 실수까지 도덕적 비난의 대상으로 전락하고 있다. 유튜브에서 응징 콘텐츠가 인기를 끄는 점도 한몫하고 있다. 장애인 주차구역 스티커를 부당하게 사용하는 차량을 직접 신고하는 유튜버의 영상은 건당 20만~30만회 조회수를 기록하며 인기를 모으고 있다. 이 과정에서 개인 신상이 노출되거나, 악의적 제보로 인한 갈등이 발생하는 등 부작용도 잇따르고 있다. 신고 행위가 정의 실현보다 '분노 해소'와 '인기 확보'의 수단으로 변질되고 있는 셈이다.


전문가들은 신고의 범위와 목적을 사회적으로 재정립할 필요가 있다고 강조한다. 단순 위반 신고보다, 공익적 목적과 사회 안전에 실질적으로 기여하는 방향으로 제보 문화를 유도해야 한다는 것이다. 정부 역시 신고 포상제의 부작용을 줄이기 위해 '중복 신고 제한'과 '허위 신고 처벌' 등 제도 개선을 추진하고 있다.


허창덕 영남대 사회학과 교수는 "공익 제보가 위험 상황을 예방하고 질서를 확립하는 데 기여하는 긍정적 측면이 분명히 있다"면서도 "분노의 표출이나 '너도 당해봐라'는 보복의 수단으로 변질된다면 우리 사회를 지탱하는 관용과 신뢰라는 사회적 자본이 고갈될 수 있다"고 지적했다.





변선진 기자 sj@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

영업익115% 상승 '역대급 실적' 해외서 더 주목…209만원 리포트까지 [양날개 편 삼성바이오]④ 영업익115% 상승 '역대급 실적' 해외서 더 주목…2... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

연초대비 3배 급등한 양상추…양배추로 채운 햄버거?

"모델대회 맞아?"…중국서 우승자 체형 두고 공정성 시비 폭발

"여보, 장어값 대폭락이래" 외식하려고 했더니…어민들만 피눈물?

노점상 식자재에 표백제 '콸콸콸'…단속반에 들끓던 비난, 갑자기 조용해진 이유

BTS 정국 집 비번 '꾹꾹', 진에 기습 뽀뽀…日 여성들에 日 변호사 "처벌 가능"

"월급보다 큰돈 날렸다"…일본여행 취소 날벼락에 직장인들 '부글부글'

서울 지하철 3노조 오늘 파업투표 종료…'교통대란' 오나

새로운 이슈 보기