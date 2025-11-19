캐딜락, '에스컬레이드 IQ' 출시…국내 첫 '핸즈프리' 주행

GM·LG엔솔 합작 얼티엄셀즈 배터리 탑재

1회 충전 793km 주행…"서울·부산 왕복"

단일 트림 출시…가격은 2억7757만원

럭셔리 자동차 브랜드 캐딜락이 플래그십 SUV 전기차 '에스컬레이드 IQ'를 국내에 공식 출시한다고 19일 밝혔다. 국내 첫 '핸즈프리' 운전자 보조시스템 '슈퍼크루즈'를 탑재했으며, 1회 충전 시 739km라는 국내 최장거리를 주행할 수 있는 것이 특징이다.

캐딜락이 플래그십 SUV 전기차 '에스컬레이드 IQ'를 국내에 공식 출시한다고 19일 밝혔다.

존 로스 글로벌 캐딜락 부사장은 이날 서울 강남구에서 열린 신차 발표회에서 "단순히 베스트셀링 모델인 '에스컬레이드'를 전동화 모델로 전환하는 것이 아닌 캐딜락이 120년 역사에서 쌓아온 고품격과 혁신적인 기술을 느낄 수 있도록 개발했다"고 소개했다.

이어 "1회 충전 시 주행거리가 793km에 달하는데 실제 도로에서 3자 테스트를 실시한 결과 900km 이상 주행이 가능했다"면서 "1회 충전으로 서울에서 부산까지 왕복이 가능할 것"이라고 강조했다.

1998년 1세대 출시 후 세계 100만대 이상 판매된 에스컬레이드의 전동화 모델이며, 전장 5715mm 휠베이스 3460mm로 국내에서 판매 중인 전기 SUV 중 최장 길이를 갖췄다. GM과 LG에너지솔루션의 합작사인 얼티엄셀즈에서 생산한 205kWh 배터리를 탑재, 1회 충전 주행가능거리 739km를 인증받았다.

800V 초급속 충전 시스템을 적용, 10분 충전으로 최대 188km까지 주행이 가능하다. 또 듀얼 모터 AWD 시스템으로 최대출력 750마력, 최대토크 108.5kg·m의 성능을 발휘한다. 사륜조항시스템을 갖춰 뒷바퀴 조향각을 조절해 최대 10도까지 움직여 좁은 도로에서도 유턴이 가능하다.

특히 에스컬레이드 IQ는 슈퍼크루즈 기능을 통해 약 2만3000km의 고속도로 및 주요 간선도로에서 운전자가 전방을 주시한 상태에서 스티어링 휠에서 손을 떼고 주행할 수 있는 '핸즈프리 드라이빙'이 가능하다.

전면부에는 국내 최대 345ℓ 용량의 대형 수납공간 'e-트렁크'를 적용했으며, 실내에는 대시보드 전면을 가로지르는 55인치 커브드 LED 디스플레이가 눈길을 끈다. 또 콘솔 내장형 냉장고는 운전석과 조수석 양쪽에서 각각 열 수 있는 이중 도어 구조를 적용해 사용 편의성을 높였다.

국내 판매중인 캐딜락 전기차 중 최초로 돌비 애트모스를 지원, 운전자와 동승자 모두 한층 강화된 몰입형 사운드를 경험할 수 있도록 했다.

아울러 에스컬레이드 IQ는 지난 18일(현지시간) 북미 모터트렌드가 선정한 2026년 '올해의 SUV'에 선정됐다. 혁신적인 기술과 강력한 퍼포먼스, 긴 주행거리와 빠른 충전 성능을 갖춘 최고의 럭셔리 SUV로서 가치를 인정받았다.

국내에는 프리미엄 스포츠 단일 트림으로 출시, 판매 가격은 2억7757만원(개별소비세 3.5% 포함 기준)이다. 미국 판매 가격은 13만달러(약 1억9000만원)부터 시작하는 것에 비해 비싸게 책정됐다. 캐딜락 관계자는 "환율을 포함해 운송비나 인증비용 등이 반영됐다"면서 "한국에 슈퍼크루즈를 도입하기 위해 대규모 투자를 했다는 부분도 감안해달라"고 했다.

에스컬레이드 IQ는 지난 27일 시작된 사전 구매 상담 기간 동안 한정 공급되는 차량이 전량 예약 마감됐다. 캐딜락 코리아는 본사와 공급 물량에 대한 재조정 협의를 진행, 대기 수요의 고객들을 위한 물량을 확보한다는 계획이다.

헥터 비자레알 GM한국사업장 대표는 "한국에서 에스컬레이드는 캐딜락 전체 판매의 60%를 차지할 정도로 한국 소비자들이 많이 선택을 하고 있다"면서 "에스컬레이드 IQ는 한국에서 또 하나의 성공담을 쓰게 될 것"이라고 말했다.





오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr



