경찰, 'KT 해킹 조사방해 의혹' 판교·방배 사옥 등 압수수색

KT가 해킹 사고 처리 과정에서 서버를 폐기해 증거를 은닉했다는 의혹과 관련해 경찰이 강제수사에 나섰다.

경기남부경찰청 반부패·경제범죄수사대는 19일 오전 KT 판교 사옥, 방배 사옥 등 3곳에 수사관 20여명을 보내 압수수색을 진행하고 있다.

경찰은 압수수색을 통해 확보한 압수물을 분석해 KT가 해킹 사고 처리 과정에서 고의로 서버를 폐기한 정황이 있는지 들여다볼 방침이다.

경찰은 황태선 KT 정보보안실장을 위계에 의한 공무집행방해 혐의로 입건한 것으로 전해졌다.

앞서 지난 8월 미국의 보안 전문 매체 '프랙' 등에서 KT 서버 해킹 가능성이 제기된 이후 KT 측이 서버를 폐기했다는 의혹이 제기됐다. 과학기술정보통신부는 지난달 2일 KT에 관한 수사 의뢰를 경찰에 요청했다.





임춘한 기자 choon@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>