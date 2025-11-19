본문 바로가기
Dim영역
사회
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

사건사고

경찰, 'KT 해킹 조사방해 의혹' 판교·방배 사옥 등 압수수색

임춘한기자

입력2025.11.19 10:18

시계아이콘00분 21초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

KT가 해킹 사고 처리 과정에서 서버를 폐기해 증거를 은닉했다는 의혹과 관련해 경찰이 강제수사에 나섰다.


KT. 연합뉴스

KT. 연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

경기남부경찰청 반부패·경제범죄수사대는 19일 오전 KT 판교 사옥, 방배 사옥 등 3곳에 수사관 20여명을 보내 압수수색을 진행하고 있다.

경찰은 압수수색을 통해 확보한 압수물을 분석해 KT가 해킹 사고 처리 과정에서 고의로 서버를 폐기한 정황이 있는지 들여다볼 방침이다.


경찰은 황태선 KT 정보보안실장을 위계에 의한 공무집행방해 혐의로 입건한 것으로 전해졌다.


앞서 지난 8월 미국의 보안 전문 매체 '프랙' 등에서 KT 서버 해킹 가능성이 제기된 이후 KT 측이 서버를 폐기했다는 의혹이 제기됐다. 과학기술정보통신부는 지난달 2일 KT에 관한 수사 의뢰를 경찰에 요청했다.




임춘한 기자 choon@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

'불수능'에도 수능 만점…일반 공립고 '광남고'서 2년 연속 만점자 나왔다 '불수능'에도 수능 만점…일반 공립고 '광남고'서 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

전용기 타고 여친 보러간 FBI 국장, 여친은 특수기동대 경호 받아

"일본 가지마" 中 정부 말 떨어지자…일본행 항공권 사흘 만에 49만건 취소

수능 망쳤다는 막내 딸에 "좌절하지마" 500만원 준 아빠

"우리 아기 아닌데?"…산후조리원 CCTV 보던 산모 경악

"식중독 아닌 호텔 방역 탓?" 튀르키예 독일인 관광객 가족 사망 원인 여전히 미궁

"작을수록 오른다"…강남 59㎡ 이하 아파트, 10·15 대책 이후 상승률 1위

지방세 고액체납자 1만621명 공개…'체납왕' 바뀌었다

새로운 이슈 보기